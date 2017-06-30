雲科大舉辦「記憶-界線Sea Boundary」攝影展



(中央社訊息服務20170630 14:02:12)國立雲林科技大學自106年7月4日起至27日止，在該校藝術中心舉辦「記憶-界限Sea Boundary」攝影展，歡迎民眾前往參觀。



策展單位「AAD 亞洲視覺藝術交流平台」藉此展覽與觀眾交流，以海平面為構想，展出「記憶」與「界線」兩個系列作品。



「記憶」為從古至今的印象累積，在科技日益發達的社會中，生活有許多部分已被便利的科技產品所取代，但記憶卻是人類對過去的一種存留，這種存留有許多方式，透過攝影擷取當下記憶，留下最鮮明的畫面。如同海平線，看似平靜單一，卻也瞬息萬變，同一景象卻能給予相異的思緒激發。



「界線」為劃分兩個區塊的代名詞，在現今科技產品普及的催化下，人與人之間的界線也刻畫得越來越清晰，但身為一種社會性動物的人們，人與人之間的關係豈是能夠被輕易切割的。如同碧海藍天之間，那條既清晰又模糊的界線，這道界線間隔了兩個相連而又疏遠的關係，看似完美的一條直線卻又略隱含著不完美。



訊息來源：國立雲林科技大學



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