國際志工「泰」有愛 一路向南擦亮台灣金字招牌



(中央社訊息服務20170630 14:01:33)今年暑假,成立六年的中華大學國際志工團再次銜「愛」出發,將啟程前往泰國萊掌村的光華中文學校進行為期16天之志工服務,透過服務行動,擦亮台灣金字招牌。團長關榮同學表示,志願服務會越做越上癮的原因正是自己才是最大的受益者。



中華大學國際志工團今(30)日接受學務長廖述濤授旗,並於7月3日前往泰國北部萊掌村光華中文學校提供混齡學童中文教學,透過課程設計讓孩童從互動中學習中文,以體驗教育的精神,營造「Learning by doing on reflection with giving and sharing」學習環境,並將此行的點滴以影音的方式記錄下來,讓更多人看見中華大學國際志工服務的足跡。



學務長廖述濤表示,從事「國際志工服務」這項跨海任務並不簡單,不只是要離家千里,而且還要學習團隊合作,必須在事前縝密的規劃跟準備,才能夠順利的完成任務。



日前獲總統蔡英文接見之國際志工團副團長彭筠晏同學於授旗典禮上,簡報2017國際志工泰北服務團隊之服務內容與前期培訓過程。同時感謝促成中華大學這次國際志工計畫的教育部青年發展署、華人磐石領袖協會、海霞教育基金會和中華大學師長。



「從事國際志工服務的時候,我們就是台灣最好的代言人」副團長彭筠晏說,到泰國為地球村的其他人民提供各式各樣有意義的服務,藉由跨文化的直接經驗,突破自我框架,學習尊重、理解,培養更廣闊的世界觀,這些志願服務的經驗不僅只是人生中的學習成績單,也相信在完成國際志工的工作之後,大家的人生經驗一定更加充實。



訊息來源:中華大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216460.aspx