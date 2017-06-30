培育世界級演藝人才的大學 稻江學院表演藝術學程受到學子喜愛



(中央社訊息服務20170630 13:37:02)稻江科技暨管理學院的表演藝術學士學程（即「表演藝術系」），近年來，在留法博士江祖望系主任的領導及規劃下，其師資、教學、設備皆屬全國一流。近年來，更積極納入戲劇、舞蹈、歌唱與主持專業課程，並培養全方位的影視演藝專才為主。除了著重表演藝術技能的學習與展現外，並納入後製的媒體製作、傳播企劃、展演策劃與藝術管理等課程，使學生在主修演藝能力外，同時能掌握幕前表演、幕後製作與文化傳播之相關知識，具備表演藝術的統合能力與專業實力。



稻江學院的表演藝術學程是國內所有大學中極有特色的學系。該學程目標在培育台灣演藝產業的「幕前演出」與「幕後製作」的多元專業人才。教學方面，著重實務訓練（如「幕前」的演出、劇本、正音等；以及「幕後」的製片、導演、拍攝、剪輯、配音、燈光等）；課程方面，則以展演的呈現或實務作業取代傳統的紙筆測驗，並特聘業界大師協同教學。更不惜投資千餘萬建構與電視台同規模的「數位攝影棚」，此也是目前全國各大學院校唯一並具最高水準的專業棚。



稻江大學的表演藝術系，更與台視、大愛、八大、非凡以及各影視經紀公司簽訂產學合作計畫，提供同學各種演出或拍攝機會，徹底落實與演藝職場接軌。目前已培育許多世界級與國內的傑出影視產業人才，例如《我的少女時代》國際電影巨星王大陸，以及《終極一班4》楊震、《春櫻女團》林愷娣、電影《陣頭》陳鉑羱等知名藝人；不只如此，台灣知名音樂製作人，也是第一位打入大陸北京中央電視台「星光大道」的冠軍歌手杜銘哲；以及台灣陶笛音演奏家暨音樂製作人，同時也是中華民國陶笛協會理事長並在今（2017）年4月率團前往義大利表演陶笛的蔡耿昌，以上兩位國際級知名音樂人，也都是稻江大學表演藝術系的優秀學生。



稻江四年的紮實學習，除了具備演藝的專業文憑外，更是表演藝術產業炙手可熱的專業人才，讓您真正實現演藝夢想，開創人生的展演舞台。106學年度，稻江表演藝術系採「單獨招生」（免筆試入學）方式。有志從事演藝事業的青年學子，歡迎加入稻江大家庭，讓自己的明星美夢成真！報名網址為http://140.130.212.148/enroll/；報名電話：嘉義（05）3623133；3622889 轉223；台北（02）25581065轉12。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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