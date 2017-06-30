月租$999起享上網吃到飽



(中央社訊息服務20170630 11:59:09)遠傳與Gogoro合作自5月起推出Gogoro 2新車搭配「超級騎機」專案後，專案詢問度大爆衝，申辦件數成倍數成長，深獲市場好評！即將進入暑期購車旺季，為了讓更多社會新鮮人、學生族群能更輕鬆地加入減碳智慧雙輪的行列，7月1日起，遠傳「超級騎機」方案優惠再升級，搭配月租$999起即享上網吃到飽。以申辦超級騎機月租999上網吃到飽方案為例，享Gogoro購車折價$9,100，攜碼還可再折$1,000，另外還送原廠$3,000配件折扣，學生還享Gogoro購車12期零利率優惠，超輕鬆就能入手最夯的Gogoro新車！



購車優惠爆衝 購車最低只要$19,700 送$5,000原廠配件折扣 學生再享購車12期零利率 遠傳推出的「超級騎機」新方案，幫機車族精打細算，消費者到遠傳指定門市或Gogoro門市申辦遠傳24個月4.5 G方案，最高可獲得Gogoro 購車折扣$19,100，再送最高$5,000原廠配件折扣，扣除政府補助，等於新車最低只要$19,700起就可輕鬆騎回家，無論續約或是攜碼的客戶，都有Gogoro智慧雙輪的新選擇。因為消費者對Gogoro新車反應熱烈，部分縣市政府電動機車購車補助名額即將額滿，但準車主不必擔心，即使後續縣市政府購車補助額滿，仍能到遠傳申辦「超級騎機」新方案，享受遠傳提供的車價補貼後，還是能以較低的門檻加入Gogoro智慧雙輪一族！此外，9月底前到Gogoro門市購車，憑學生證還享12期零利率優惠，讓口袋不深的學生族群也能快速晉升減碳智慧雙輪一族，在新學期騎著Gogoro新車上學去！



提供即時服務 擴大方案銷售門市 機動駐點 Wonderland活動再加碼 為提供各地購車用戶更便利的服務，遠傳於6月陸續增開雙北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄各地的「超級騎機」方案銷售門市，目前加計Gogoro門市，遠傳「超級騎機」方案銷售門市數已達63間，且從6月開始，遠傳人員更機動駐點Gogoro門市，現場即時提供準車主最優惠的遠傳方案訊息。另外，遠傳也將加入Gogoro Wonderland高雄、台中場活動，並機動參與北中南各地百貨熱點Gogoro試乘活動與大家一起互動，歡迎大家前往親身體驗Gogoro的騎乘魅力，即日起至7/9於高雄場Wonderland現場成功申辦遠傳「超級騎機」新方案，還加碼贈送神秘小禮，心動不如馬上行動！



訊息來源：遠傳電信



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