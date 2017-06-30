培育國際金融人才 中金院將與早稻田合辦國際金融課



(中央社訊息服務20170630 11:58:41)重視人才與產業需求、以成為亞洲最務實商學院為目標的中信金融管理學院，將與日本早稻田大學合作開設全英語國際金融課程，盼能為台灣培育一流的國際金融專業人才，這也是中金院開創與企業、早稻田大學共同合作在職專班的新模式。



在三三會會長江丙坤、中國信託商業銀行副總經理黃章富的引薦陪同下，中信金融管理學院校長施光訓於本月20日拜訪日本早稻田大學校長鐮田薰 (Kaoru Kamata)，進行三方會談，未來將規劃以產業研究為主的雙聯在職境外專班，提供機會給三三會會員推薦人才前往早稻田大學進修，並深化中金院與早稻田大學合作關係，共同培育年輕的國際人才，讓更多台灣學子和企業人才有機會體驗世界知名學府的教學資源。



中金院以「產學合作、保障績優生畢業即就業」的辦學特色，成為私校轉型典範。施光訓校長說，「我們逐步與世界知名學府合作，落實培養國際金融家的辦學宗旨，中金院提供優秀學生海外見習機會，只要你夠優秀，我們就送你出國與知名大學交流。」早稻田大學是日本頗負盛名的頂尖大學，也是世界著名學府，今年暑假82名中金院學生將前往早稻田大學進行海外見習活動，中金院除了與早稻田大學合作開設金融課程、安排參訪日本東京之星銀行，期許學生了解台日金融產業與經貿發展、拓展國際視野。



中信金融管理學院官方網站：https://www.ctbc.edu.tw/



訊息來源：中信金融管理學院



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