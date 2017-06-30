龍華科大文創系觀光工廠裝置藝術創作 歡迎大家暑假趣憩桃



(中央社訊息服務20170630 11:31:11)FUN暑假何處趣？桃園市政府特別舉辦「桃園觀光工廠-五大路線暢遊桃園」暑假趣憩桃主題活動，鼓勵民眾踴躍前往桃園遊憩，龍華科技大學文創系師生也受邀在觀光工廠進行裝置藝術創作，以激盪在地文化與產業熱情，讓遊客體驗一趟名符其實的異想桃花源之旅！ 龍華科大文創系師生，今年受邀參與市府的異想桃花源駐地創作計畫，並以郭元益糕餅博物館與東和音樂體驗館兩家觀光工廠為主題，結合產品與產業文化，進行作品設計及在地裝置藝術創作。



文創系主任趙龍傑表示，異想桃花源駐地創作計畫之裝置藝術創作團隊，是由他及林念鞍老師、湯怡琇老師，帶領著系上許多擁有創作熱忱的學生，耗時一個多月完成作品。 其中由林念鞍老師所帶領的團隊，作品為百年糕餅店郭元益的「一根扁擔行動故事車」，其創作概念來自於業者以一根扁擔賣糕餅起家的故事為發想，透過與廠商反覆討論，最終完成一個具有文化意義且加入糕餅DIY互動裝置的行動故事車作品，希望讓大小朋友在暑假期間，感受桃園市觀光工廠的多元魅力。 另一創作作品是由湯怡琇老師指導學生共同完成東和樂器音樂體驗館的「彩虹鋼琴」互動藝術裝置；該項作品創作是以環保回收材料製作，並以童玩的敲擊原理營造藝術裝置、音樂與人的互動，要突破大家對觀光工廠硬性刻板的傳統想像。 趙龍傑指出，透過本次師生參與之駐地創作計畫，讓同學們能夠體會在地文化創新發展以及產業市場潛力，參與計畫師生直接進駐到工廠，感受品牌文化的特色，與廠內工作人員互動交流更深刻體驗到在地的人文涵養，建立文化創意帶動產業創新的認知；未來龍華科大文創系將持續以在地深耕的理念，翻轉並奠定文化與產業的創新方向。



訊息來源：龍華科技大學



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