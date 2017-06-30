第一科大營建系帶領學生玩木作蓋房子 暑假組義工隊下鄉「義築」



(中央社訊息服務20170630 10:48:54)國立高雄第一科技大學營建工程系（簡稱營建系）為培養學生營建技術的實作能力，規劃認識木工工法、使用電動工具等，讓學生不再只有課堂的學術理論，也能透過實作課程認識木作工法與建築結構，學生也將於暑假組成「義築」工作隊至台南七股協助搭建「桶間寮」，完整呈現當地的傳統文化。



營建系副教授許鎧麟表示，現時高職教育不像過去強調實作技能，導致學生基礎工程訓練能力往往不夠，透過實作課程及業師指導，結合理論與實務扎穩學生的基本功夫，除此之外，未來課程陸續會再導入設計元素，讓學生在基礎工法上創新求變，才能真正提高未來競爭力。



由於該系二年級學生多半是第一次接觸木工，因此課程規劃以最基本的折疊椅凳、置物櫃訓練起，從草圖設計、木材購入、切割鑽洞，再到榫接組裝，讓學生感到非常新鮮，就有學生表示以前從未使用過3D繪圖，第一步就遭遇瓶頸與困難，但是看到成品後覺得很有成就感。也有學生提到，在這堂課不僅僅是學習基礎木工，老師也總是耳提面命告訴他們如何正確的操作木工機具及防護措施，以確保安全。



該系助理教授謝秉銓老師表示，學生到最後必須通力完成長482、寬345、高260公分的「桶間寮」，他們也將會帶著在課堂上學習到的木工技法於暑假前往台南七股進行「桶間寮」搭建，未來將作為校園教育場域，讓傳統文化傳承下去。謝秉銓說，桶間寮是台灣早期沿海地區的傳統建物，多半設置在魚塭上，作為漁民休息或夜宿地。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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