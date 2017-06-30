校外競賽履創佳績 文藻外大師生表現亮眼



(中央社訊息服務20170630 10:22:35)文藻外語大學師生近期參加競賽獲獎不斷，表現優異。數位內容應用與管理系師生，參加教育部舉辦的「105學年度全國學生美術創作競賽」，數位系二年級王昱凱獲得平面設計類優選（第二名），數位系二年級侯美娟及數位系三年級張嘉宏，同時榮獲漫畫類甲等（第三名）。另外，專科部學生參加「2017辯．聲英語辯論培訓坊暨英語辯論賽」，贏得冠軍及最佳辯士殊榮。



全國學生美術創作競賽 文藻榮獲平面設計類優選及漫畫類甲等文藻外語大學數位內容應用與管理系師生，近年來代表學校參加多項全國性競賽，獲獎連連表現優異。今年由數位系教師戴莉蓁指導學生，參加教育部舉辦的「105學年度全國學生美術創作競賽」傳捷報，分別由數位系二年級王昱凱，以作品「和平」獲得平面設計類優選（第二名，第一名從缺）。數位系二年級侯美娟創作的「別讓你的喜悅變成為他的眼淚」及數位系三年級張嘉宏的「資訊綁架」兩件作品，同時榮獲漫畫類甲等（第三名）的好成績，為校爭光。



獲得平面設計類優選的王昱凱表示，其獲獎作品主題為「和平」，希望大家可以透過該作品，關注那些因為戰爭過著不安定日子的人們，同時也希望社會上有能力的人可以實踐付出，用各種方式關懷身邊需要幫助的人，為其生命裡帶來曙光。王昱凱指出，透過比賽了解許多創意思考的方式，以及如何開發好題材，並且於創意發想過程中，產出最合適的結果，並且用最簡單的方式，讓更多人產生共鳴。



數位系學生侯美娟創作的「別讓你的喜悅變成為他的眼淚」及張嘉宏創作的「資訊綁架」兩件作品，同時榮獲漫畫類第三名（甲等）。侯美娟表示，此次參與全國美展獲獎，不僅是自我想法的肯定，也是一項成就。指導教師戴莉蓁表示，非常感謝評審團對於文藻數位系學生作品給予肯定，獲獎的榮耀讓學生有更積極努力向上的動力。同時她也感謝數位系主任郭大維，對於基礎美術與2D設計發展的尊重、支持與鼓勵，讓學生有機會接受更多元的訓練與選擇，將自身的興趣得到更專業的輔助，進而在全國競賽中嶄露頭角。



此次得獎作品已收收錄成冊，並由圖書館典藏一份。另外由數位系教師戴莉蓁於105學年度指導的學生作品中，數位系四年級學生李明達，創作的「橄欖核舟文具盒」作品，也入圍國立故宮博物院第六屆國寶衍生商品設計競賽。



2017英語辯論培訓坊暨英語辯論賽 文藻榮獲冠軍及最佳辯士殊榮文藻外語大學專科部英文科三年級學生陳捷妤及西文科三年級粘慧心，參加「2017辯．聲 英語辯論培訓坊暨英語辯論賽」，與來自台灣大學、清華大學、高雄中學、高雄女中、高師大附中、鳳山高中、鳳新高中、義大國際高級中學等九所名校的英語辯論好手一較高下。經過激烈的淘汰賽後，最後由文藻外大團隊奪得比賽冠軍，粘慧心同時獲得「最佳辯士」殊榮。



此場英語辯論培訓坊暨英語辯論賽，是由高雄中學舉辦。在經過專業教師授課的英語辯論訓練後，展開為期兩天的英語辯論密集賽程。辯論賽議題包括，兩岸議題及國際關係、社交媒體的濫用、公務人員任用制度改革及中學的性教育等。每支參賽隊伍由二人組成，並在賽前十五分鐘抽題，每人只有八分鐘的答辯時間，每一輪由四組人馬共同激辯，最後由評審共同選出優勝隊伍晉級，最後由文藻外語大學團隊奪得比賽冠軍。



英文科三年級學生陳捷妤表示，加入文藻英語辯論社已經三年，透過社團定期課程、演練以及英語辯論工作坊課程培育，不僅提昇個人的英語能力，同時也提昇其思辯能力、說話技巧、批判性思考以及國際視野。陳捷妤為文藻外大英語辯論社社長，此次她跟粘慧心組成的團隊，勇奪英語辯論比賽冠軍。陳捷妤也曾經獲得福州外語外貿學院「2015海峽兩岸大學生第一屆BP英語辯論賽」優勝。



同時獲得最佳辯士的西文科三年級學生粘慧心表示，她參加英辯社已經第二年，很開心這次可以得到好成績。粘慧心指出，比賽有輸贏，但是為參賽練習及努力的經驗，都是很重要的一環。她感謝學校及英辯社學長姐的鼓勵，讓她踏出舒適圈參賽。粘慧心進一步指出，就一個非以英文為母語或第二語言的高中生來說，要站在台上面對眾多競爭者以英文論述立場，是很有壓力的。但是透過參賽，累積個人的口說能力、國際議題知識、思辨能力，還有自信及成就感。



訊息來源：文藻外語大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216447.aspx