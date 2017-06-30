文藻外大畢業典禮 歡送2千名畢業生展翅翱翔



(中央社訊息服務20170630 10:12:08)文藻外語大學105學年度畢業典禮，17日登場。今年文藻外大首度將畢業典禮安排於晚間舉辦，歡送2135位畢業生，大家離情依依，互道珍重，展開人生新的旅程。



文藻外大畢業典禮當日，該校從上午開始為今年的畢業生舉行「畢業感恩授帶禮」。文藻師長親手將代表文藻精神的黃綠禮帶，披在每位畢業生的肩上，期待畢業生秉持文藻校訓「敬天愛人」的精神，為社會服務。畢業感恩授帶禮分為歐亞語文學院、英語暨國際學院、文教創意產業學院及進修部等場次舉辦。「畢業感恩授帶禮」含有「感恩」與「派遣」雙重意義。授帶典禮現場，許多導師一邊幫學生披掛禮帶，一邊做最後的叮嚀，場面溫馨。



晚間畢業典禮，文藻外大師長及畢業生齊聚於化雨堂，典禮隆重盛大，校長周守民致詞勉勵畢業生。典禮同時頒發該校2017年傑出校友獎，分別由專科部法文科第17屆校友楊少萍（晨陽興業有限公司董事長）、專科部英文科第22屆校友陳怡妗（健茂生物科技股份有限公司副總經理）出席受獎。



文藻周守民校長致詞時指出，文藻建校以來，本著「敬天愛人」校訓，力行實踐「尊重個人尊嚴，接受個別差異，激發個人潛能，為生命服務」的教育理想，全心培育學生擁抱多元文化，開拓國際宏觀，具備專業知能與優秀之語言能力。同時文藻作為全台灣唯一的外語大學，一直稟持著三L熱愛生命（Life）、樂於溝通（Language）、具有服務領導（Leadership）的精神，熱心辦學。



周校長進一步指出，文藻在近一年的辦學績效深獲各界肯定，包括，2017年榮獲Cheers雜誌「企業界最愛大學生」調查「具有國際觀與外語能力」，連續8年蟬聯技職校院第1名、「企業最愛私立大學校院」名列南區第2名。在1111人力銀行「2017企業最愛大學評比」，榮獲「雇主最滿意大學」雲林地區以南私立科技校院第1名、「大眾傳播學群」全國公私立科技校院第1名以及「外語學群」全國公私立科技校院第1名等各項殊榮。



周校長援引今年5月份遠見雜誌文章「五秒鐘原則決定你會不會被機器人取代？」，作者預估50%的人類工作會受到人工智慧的影響。她勉勵畢業生，不要期待一份「安穩」的工作，因為「安穩」意味著簡單、重複，代表遲早會被機器取代。相對地，應該讓自己成為更懂得創新並使自己生命更豐富的人，如此才能在變動的時代中，創造屬於自己的天空。最後周校長鼓勵畢業生加入加入「文藻校友會」，與學校維持一線相連的關係，傳承文藻人DNA。



今年的畢業典禮中，充滿許多令人感動的故事。就讀二技部德文系的應屆畢業生洪雨蓁，因為早產缺氧造成先天性腦性麻痺，克服身體障礙，一路從德文系五專部念到二技部，因為勤勉好學，獲頒今年的「勤學獎」。洪雨蓁表示，因為身體不方便，小時候也曾被同學欺負，但是她走過人生低谷，在文藻開啟國際視野，找到學習德語的熱情。今年她也順利考上文藻華語文教學研究所，將繼續朝自己最愛的華語教學領域深造。



另外一位獲得勤學獎的五專部德文科畢業生王鈺蓁，患有交感神經引起的慢性疼痛疾病，右腳長期處於疼痛狀態，會因為氣候、溫度、疲勞及壓力等因素發病，甚至需要2至4周的休養。長期疼痛下，王鈺蓁也發展出一套疼痛管理。她說，需要學會與自己的身體相處，讀書會讓她感到快樂，很容易忘記身體疼痛不適，所以她很享受讀書的時光。王鈺蓁個性樂觀，今年她同時得到班上學業成績優異獎，未來也將繼續於文藻二技部德文系就讀。



文藻外大今年畢業生中有來自波蘭、泰國、法國、越南、印尼、日本、玻利維亞、馬來西亞、大陸及香港等地多名境外學生。來自波蘭的葉坦莉，即將從文藻國際事業暨文化交流研究所畢業，她表示，在文藻除了可以學英文、華語還可以擁有一項專業，她很喜歡台灣的生活環境，畢業後想留在台灣工作。就讀文藻華語文教學研究所的泰籍畢業生韓智恩表示，台灣的環境宜居、台灣人親切、交通便利而且文創產業發達，她喜歡住在台灣，未來也想留在台灣發展。今年文藻畢業生中還有一對兄妹檔，哥哥吳柏璋與妹妹吳曉其，分別就讀文藻進修部四技日文系及專科部日文科，兄妹同時畢業傳為佳話。



訊息來源：文藻外語大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216445.aspx