文藻外大辦朗讀競賽 推廣校園閱讀風氣



(中央社訊息服務20170630 09:52:59)為深化人文教育、提升學子人文涵養，文藻外語大學於日前舉辦「喜樂之心 傳愛文藻」朗讀競賽，期待透過文本的朗讀，增進學子閱讀興趣和學習品質，吸引該校54位學生報名參加。經過激烈競賽，最後由日四技法文系一年級陳宇超、二技部日文系四年級李天尹、應華系二年級楊安瀾、應華系四年級王悠峽、應華系二年級趙柯懿分獲前五名。優選由應華系二年級鄭愛暄及四技部翻譯系二年級劉軒妏獲得。校長周守民於日前親自頒發獎狀及獎品，表揚得獎學生。



文藻外大「喜樂之心 傳愛文藻」朗讀競賽，共分為初賽及決賽兩階段。初賽當日共有54位學生參賽，錄取前7名進入決賽，最後產生前5名及優選2名。得到第一名的法文系學生陳宇超表示，他是來自瀋陽的陸生，他選擇朗讀史鐵生「秋天的懷念」，是因為這篇文章描寫母愛的偉大。陳宇超指出，他用小時候無法理解母親嚴厲管教背後藏著深厚母愛的經驗，理解史鐵生與母親之間，因為彼此關心而產生的情緒衝突。陳宇超用富有張力的語調及深刻的情感描述，將史鐵生「秋天的懷念」這篇文章，朗讀演繹的淋漓盡致，最後拔得頭籌，獲得第一名殊榮。



獲得第二名的日文系四年級李天尹，她選擇日本作家遠藤周作的文學小說「深河」作為朗讀比賽素材。李天尹指出，深河主要描述一群人到印度旅行，每個人懷抱各自的生命故事，探索生命意義的過程。其故事精神與文藻教育理念相符應，令她深受感動，李天尹特別邀請日文系日籍教師小高裕次擔任指導老師。



文藻外大校長周守民在決賽時，雖然人在國外，仍非常重視與關心此次比賽，特別錄製短片，鼓勵參賽學生要勤加閱讀，因為閱讀可以幫助腦細胞活化，吸取新知讓人能變得越來越聰明，更能從中獲得快樂與滿足感。希望同學們多走進圖書館、多翻閱書架上的書，一定可以在閱讀中找到人生諸多的答案。



文藻外大全人教育學院院長蔡介裕認為，閱讀就像是接觸世界的另一雙眼睛，可以看見生命未來更多的可能。蔡介裕援引莎士比亞的名言「人生智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」鼓勵參賽者，每個人都是有限的個體，藉由書籍閱讀別人的經驗，就可以發揮無限的可能。



圖書館館長陳佳吟表示，語文是一切學習活動的基礎，透過閱讀可以提升語文學習的興趣。此次「喜樂之心 傳愛文藻」朗讀競賽，是由圖書館與全人教育學院首度合作，感謝同學與指導老師的參與，期待下屆舉辦時，能有更多學生踴躍報名。



訊息來源：文藻外語大學



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