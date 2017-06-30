接軌歐美芳療 嘉藥生考國際證照免出國



(中央社訊息服務20170630 09:51:31)近年來歐美先進的芳香療法蔚為風潮，頗受國內業界關注，也帶給芳香產業無限商機。為培育芳療人才，讓學生深入瞭解時下歐美的專業技藝，並輔導他們考取國際認可的證照，台南的嘉南藥理大學化菻~應用與管理系，與澳洲國際芳香療法醫藥學會合作，6月28日在該校舉行「國際芳香調理師初階技能檢定」證照考試，特邀請該學會現任會長、也是世界芳療名師凱倫麥肯靈，訪台蒞校親自傳授技法並擔任證照主考官。



當天共有33位學員報名考照，考試分學科測驗與術科實作，學科著重精油基本知識，並以臨床案例，由考生書寫精油調配比率及使用方法；術科則當場一一嗅聞香氣，考驗精油辨識能力，接著按抽題案例調配出適合的精油，如改善背部肌肉酸痛、臉部面皰乾燥、腹部經期調理或便秘，以及腿部靜脈曲張等，最後下場按摩實作，考官現場評審專業手技，整個過程相當嚴謹費時。最終結果於一周後公布，預期多位應考學員將順利通過，取得國際證照。



中華芳香調理教育學會理事長郭姿蘭當天也親臨考場指導，她表示，澳洲的國際芳香調理師證照廣受世界各國認可，深具專業公信力，自2008年引進國內後，逐漸受到業界重視；因澳洲芳療醫藥學會及台灣的芳香調理教育學會都是由醫師發起組成，故證照檢核強調以醫療數據為準，符合客製化需求，與一般市面常見的美容按摩師技法不同，因此擁有這張證照無疑是就業保障，創業出路更廣，依目前薪資行情，有無此證照月薪將相差約5千元。



嘉藥菻~系主任李佳芬指出，學校積極推動國際交流，也致力於培養學生芳療保健實力；此次考照學員均是修讀芳香療法課程的大三學生，由同樣擁有澳洲該學會認證之專業芳香調理師文憑的系上老師林美惠指導，自今年2月起利用課餘培訓，經4個月學習，今天驗收成果總算有不錯的成績。



林美惠老師說，受邀擔任主考官的凱倫麥肯靈為澳洲芳療醫藥學會現任會長，畢業於澳洲大學，對於芳香醫學頗有研究，她不僅於澳洲各學校監管芳療文憑課程的臨床實習，也多次來台教授臨床芳香療法，對推廣芳療教育充滿熱忱，是國際知名的芳療大師；此次前來嘉藥教學與主持考照，凱倫麥肯靈期望在台灣能培育更多具有高素質的芳療專業人士。



應考生陳依柔表示，多一張證照就代表多了一技之長，且擁有國際公認的證照，對日後就業有很大幫助，有了這次經驗，規劃畢業後想赴澳洲留學，希望進入研究所繼續深造。另一位男考生林祐宇說，本身畢業於普通高中，非技職本科出身，當初對化妝品有濃厚興趣，因此選擇嘉藥菻~系升學就讀；很高興有機會學習芳療相關知識技能並考取國際證照，藉此優勢未來將朝研發方向發展。



訊息來源：嘉南藥理大學



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