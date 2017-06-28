？？？？28日下午，海南省政府在海口舉辦境外企業合作交流會。圖為交流會現場產業園區推介。 付美斌 攝

中新網海口6月28日電(記者 付美斌)28日下午，海南省政府在海口舉辦境外企業合作交流會，來自美國、巴西、澳大利亞等20國家和地區逾230名境外客商應邀出席。

此次交流會是2017海南綜合招商活動重要內容。交流會上，海南省商務廳、洋浦經濟開發區、博鰲樂城國際醫療旅遊先行區、海南老城經濟開發區等單位就海南省外商投資環境、醫療健康、高新技術等產業投資政策和合作潛力進行了推介。

海南省政府常務副省長毛超峰在交流會上向全球企業家發出誠摯邀請，希冀大家來瓊投資興業。他表示，海南將以最優惠的政策，最優良的服務，最好的資源，與最好的投資企業合作。

毛超峰介紹，海南是中國最大的經濟特區，建省辦經濟特區29年來，始終以開放、包容、合作、共贏的姿態加強與世界各地的經貿往來，不斷地吸引外資。據統計，截止到今年5月，海南已與38個國家和地區建立合作關係，他們在海南設有逾10518家企業，實際投資約達到274億美元，對海南經濟社會發展作出巨大貢獻。

毛超峰說，海南是中國唯一的熱帶島嶼省份，具有全國最好的生態環境、全國最大的經濟特區和全國唯一省域國際旅遊島三大優勢，海南也是二十一世紀「海上絲綢之路」的重要支點，是南海資源開發的保障基地，在參與「一帶一路」建設方面有獨特的地位和作用。

毛超峰說，海南正按照國家部署，對照國際化服務貿易便利化最高標準，按照國務院授權的服務貿易創新發展試點，在服務貿易創新方面，大胆開拓創新，來打造海南國際旅遊島建設的升級版，推動海南的全面深化改革和開放。

香港富德集團(控股)有限公司潘家德看好海南旅遊產業，他在交流會上透露，該公司以親子為主的HelloKitty主題樂園項目將落戶三亞海棠灣，總投資110億元人民幣。

海南省商務廳表示，此次參會代表所屬公司主營產業包括旅遊、醫療健康、互聯網、會展、金融、游輪遊艇、房地產、教育和文化體育等產業，與海南省重點發展的十二大產業契合度高，推動合作的潛力很大。

據了解，經過前期對接，參加本次合作交流會的有關企業將與海南省共簽署約120億元人民幣合作項目，部分項目已在有關市縣的招商推介會上籤約，香港富德集團(控股)有限公司與三亞市合作的HelloKitty等一批重大項目將在6月29日「海南省投資推介會暨項目簽約儀式」中進行集體簽約。(完)