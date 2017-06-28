中新網北京6月28日電 (姚瑤)「中國大資管的機遇與挑戰」研究座談會暨中國房地產投資信託基金(REITs)白皮書發佈會28日在北京大學光華管理學院舉行。

本次論壇重點討論了如何為中國的資管行業創造一個良好的發展生態，以及如何推進不動產信託基金(以下簡稱REITs)公募試點的建設。

REITs是實現不動產證券化的重要手段。它是一種通過發行收益憑證彙集多數投資者的資金，交由專門投資機構進行房地產投資管理，並將投資綜合收益按比例分配給投資者的一種信託基金。REITs從本質上講是成熟不動產物業的證券化，它不僅僅是增量融資，更多是盤活存量融資或者是存量證券化。

北京大學光華管理學院張崢教授介紹了課題研究組的研究成果。課題組研究認為，REITs市場是落實「三去一降一補」的一個重要的市場化平台。REITs首先是一個存量的證券化概念，它對處理存量資產來說是一個非常精確的金融工具。

其次，在匹配基礎資產風險的方面，權益類的REITs能夠把風險分散給有承擔能力、有風險承擔意願的投資者，從而降低整個社會的槓桿率，提升風險承擔能力。這也是REITs最核心的概念。

正因如此，REITs比傳統信貸的體系更為簡單、直接、有效，作為市場化工具，能夠給投資者和融資者更合理的預期。

張崢說，REITs的另一個優勢是為社會資本提供了很好的退出方式。開發和建設REITs市場，可以為PPP和基礎設施投資提供可行的金融戰略。

基於REITs的特點和優勢，課題組在模式選擇、產品設計、市場建設三個對REITs發展提出了建議。課題組研究認為，以「公募基金+資產證券化」的模式進行公募REITs試點是現階段的一個優選方案。在此架構下，公募基金可以幫助實現整個公募REITs的流動化。通過公募基金來購買資產證券化的產品的方式，實現投資目的。在產品上，應鼓勵推出權益性質的REITs產品。

目前各界對REITs市場的重視程度提高，北京大學光華管理學院也將繼續推出涉及跨過比較、稅制、法律保障等多角度的報告，探尋在現有框架下的可行方案。(完)