俄羅斯海軍宣布將建造新航母北京新浪網 (2017-06-28 23:06)
新華社聖彼得堡６月２８日電（記者魯金博）俄羅斯海軍負責武器裝備的副司令布爾蘇克２８日在聖彼得堡表示，俄海軍計劃建造新的航母。
布爾蘇克在參加國際海事防務展期間表示，新的航母模型已經在克雷洛夫國家科學中心展示過，正在研究決定最終型號，其他相關工作也在進展中。
俄羅斯海軍方面之前表示，可能於２０２５年簽訂建造核動力航母的合同，並預計２０３０年接收。
克雷洛夫國家科學中心曾表示，該中心正在研發１０萬噸級重型航母。
俄羅斯現在擁有唯一一艘１９９１年開始服役的「庫茲涅佐夫」號航母，軍方正在對其維修升級改造，使其能再服役２０年。
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