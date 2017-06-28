新華社北京6月28日電 全國政協十二屆常委會第二十一次會議28日下午在京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲主持會議並講話。

這次常委會議圍繞「深化供給側結構性改革，促進經濟平穩健康發展」議政建言，是全國政協今年的重點協商議政活動。中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗應邀出席開幕會並作報告。常委會組成人員深入議政、踴躍建言，提出意見建議。

常委們一致認為，推進供給側結構性改革，是以習近平同志為核心的黨中央作出的切中時弊的重大戰略決策。針對實體經濟結構性供需失衡、金融和實體經濟失衡、房地產和實體經濟失衡的問題，必須從供給側結構性改革上想辦法、定政策，去除沒有需求的無效供給，創造適應新需求的有效供給，實現供求關係新的動態平衡。

常委們圍繞深化供給側結構性改革、促進經濟平穩健康發展提出意見建議。一是正確處理政府與市場的關係。要解決好市場自發性與生產消費社會性之間的矛盾，形成積極的市場導向，不能干預企業經營，同時也決不能放鬆政府的責任。政府要避免宏觀決策、產業政策出現導向性失誤，更好發揮政府作用。二是要更加註重補短板。重點是把我國製造業水平提高到世界先進水平。樹立長期艱苦奮鬥的思想，反對浮躁和急功近利。三是在改革上下功夫。通過深化體制機制改革，促進經濟社會發展、持續改善民生。四是重視企業家的作用。要關心、愛護企業家，包括非公有制經濟企業家，營造良好的企業家成長環境，造就優秀企業家隊伍。

常委們表示，人民政協要廣泛凝聚改革共識，多提意見建議，為黨委和政府改進工作當好參謀。政協委員中的企業家要腳踏實地推動企業進步，促進供給側結構性改革任務落實。

會議經過表決，增補李建華、楊小波、舒啟明為第十二屆全國政協委員；任命舒啟明為第十二屆全國政協副秘書長；增補楊衍銀為港澳台僑委員會主任；任命李建華為提案委員會副主任，張秋儉為教科文衛體委員會副主任，楊小波為民族和宗教委員會駐會副主任；因年齡原因，張秋儉、林智敏不再擔任第十二屆全國政協副秘書長，曉敏不再擔任民族和宗教委員會駐會副主任。

會議追認全國政協第五十八次主席會議作出的關於撤銷孔慶平第十二屆全國政協委員資格的決定。

閉幕會前舉行了學習講座，華為公司高級顧問田濤應邀作了《華為的制度創新和理念創新》的講座。

全國政協副主席杜青林、韓啟德、董建華、萬鋼、林文漪、羅富和、何厚鏵、張慶黎、李海峰、盧展工、王家瑞、王正偉、馬飈、齊續春、陳曉光、馬培華、劉曉峰、王欽敏出席會議。