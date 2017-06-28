原標題：【興證策略王德倫團隊】產業資本連續三個月凈增持——投資者A股市場行為周報第176期

王德倫，周琳

來自微信公眾號：XYSTRATEGY

投資要點

6月增持金額大於減持金額，增持活躍度較高

——截至6月23日，減持金額為40.86億元，增持金額為98.76億元。上周減持家數為29家，增持公司數為35家。6月份至今大幅度凈減持的行業有非銀行金融、國防軍工、紡織服裝，大幅凈增持的行業有電子元器件、房地產、電力及公用事業。

周度融資融券活躍度下降，融資融券凈流入10億元

——截止到6月23日，融資融券餘額8712億元。其中，融資餘額為8668億，占自由流通市值的比例從6月16日的4.24%下降到4.2%；6月19日至6月23日，日均融資買入額占成交金額的比例為9%，比6月12日至6月16日佔比8.4%有所上升，周度融資融券凈流入10億元。

——6月23日，主板、中小板、創業板融資餘額占標的自由流通市值比例分別為5.4%、7.8%和10%，佔整體A板塊自由流通市值的比例分別為4.2%、3.2%和2.7%。6月19日-6月23日，主板、中小板、創業板融資買入占標的成交金額的比例分別為17%、19%和23%，融資餘額的增速分別為0.02%、0.33%和0.13%。

一季度信託投資股票和基金金額相比上季度上升8%

——2017年6月至今新成立偏股型基金份額為161.12億份，5月新成立份額為142.35億份。6月股票和混合型基金合計凈值規模相比5月上升0.52%。

——2017年一季度，全部基金持有的A股股票投資市值1.77萬億元，較2016Q4上升6.84%。全部基金持股市值佔全部A股總市值和流通市值的比例分別為3.05%和4.32%，較2016Q4分別上升0.01和0.06個百分點。

——截止到2017年5月，證券投資類私募家數達7696家，管理規模達2.35萬億，5月證券投資類私募管理規模相比上月下降2.2%。

——截止到2017年4月，保險投資股票和基金金額為1.80萬億元，相比2017年3月上升0.32%，佔整體保險資金運用餘額的比例為12.7%。

——截止到6月23日，餘額寶情緒指數5日均值為1049，相比6月2日下降1.45%。

6月19日-6月23日，陸港通5個交易日共計凈流入50.81億元

——截止到2017年5月26日，QFII和RQFII外管局審批額度分別為927.24億美元和5431.04億人民幣，QFII較4月增加19.6億美元，RQFII較4月增加11億人民幣。

——6月19日-6月23日，滬股通5個交易日中有1個交易日凈流出，合計凈流入26.63億元。深股通5個交易日都為凈流入，合計凈流入50.81億元。

——6月23日，陸股通中主板、中小板、創業板占標的自由流通市值比例分別為2.30%、1.43%和0.59%，佔整體A板塊自由流通市值的比例分別為1.98%、1.08%和0.39%。6月19日-6月23日，陸股通主板、中小板、創業板凈買入占標的成交金額的比例分別為0.52%、0.82%和0.43%，陸股通餘額增長分別為5.31%、10.77%和6.08%。

正文部分

產業資本增減持行為[1]

2016年1月8日「禁減令」到期，證監會在1月7日緊急發佈《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》（下文簡稱《減持規定》），自2016年1月9日起施行，上交所和深交所1月9日發佈「關於落實《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》相關事項的通知」進行相關細則規定。

6月增持金額大於減持金額，增持相較減持活躍度較高，截至6月23日，減持金額為40.86億元（5月為74.44億元），增持金額為98.76億元（5月為119.41億元）。6月份至今大幅度凈減持的行業有非銀行金融、國防軍工、紡織服裝，大幅凈增持的行業有電子元器件、房地產、電力及公用事業。

2017年6月，減持金額為40.86億元，5月整月減持金額為74.44億元。家次方面，上周減持家數為29家，前兩周分別為21、13家。

2017年6月，增持金額為98.76億元，5月整月增持金額為119.41億元。家次方面，上周增持公司數為35家，前兩周分別為39、49家。

[1]根據上市公司公告中的公告增減持起止時間計算月度增減持數量，由於上市公司公告日往往在實際增減持起止時間之後，本期公告的企業公告的是之前一段時間的增減持情況，因此歷史數據通常會出現本期較前期統計的增減持金額更大的情況。

融資融券行為

截止到6月23日，融資融券餘額8712億元，相比6月16日上升0.16%。其中，融資餘額為8668億，相比6月16日上升0.14%，占自由流通市值的比例從6月16日的4.24%下降到4.2%；6月19日至6月23日，日均融資買入額占成交金額的比例為9%，比6月12日至6月16日佔比8.4%有所上升，周度融資融券凈流入10億元。

將個股標的的融資部分進行板塊和行業的分析：

6月23日，主板、中小板、創業板融資餘額占標的自由流通市值比例分別為5.4%、7.8%和10%，佔整體A板塊自由流通市值的比例分別為4.2%、3.2%和2.7%。

6月19日-6月23日，主板、中小板、創業板融資買入占標的成交金額的比例分別為17.2%、19.1%和23.2%，融資餘額的增速分別為0.02%、0.33%和0.13%。

6月23日，融資餘額占標的自由流通市值排名前五的行業分別是綜合、傳媒、輕工製造、有色金屬、商業貿易；融資餘額佔整體A股自由流通市值排名前五的行業分別是綜合、有色金屬、國防軍工、商業貿易、傳媒。

6月19日-6月23日，融資買入占標的成交金額的比例排名前五的行業分別是輕工製造、有色金屬、綜合、採掘、傳媒；融資餘額增幅排名前五的行業分別為家用電器、輕工製造、紡織服裝、食品飲料、醫藥生物。

機構投資者

截止到6月23日，當月新成立偏股型基金份額為161.12億份，5月新成立份額為142.35億份。6月股票和混合型基金合計凈值規模相比5月上升0.52%。根據2017年基金一季報，全部基金持有的A股股票投資市值1.77萬億元，較2016Q4上升6.84%。全部基金持股市值佔比較上季度小幅上升：全部基金持股市值佔全部A股總市值和流通市值的比例分別為3.05%和4.32%，較2016Q4分別上升0.01和0.06個百分點。

截止到2017年5月，證券投資類私募家數達7696家，管理規模達2.35萬億，占整個私募基金比例分別為40.27%，25.45%。5月證券投資類私募管理規模相比上月下降2.2%。

截止到2017年3月，信託投資股票和基金金額為9778億，佔整體資金信託餘額的5.24%，2016Q4為5.18%，投資股票和基金的總金額較上季度小幅上升8%。

截止到2017年4月，保險投資股票和基金金額為1.80萬億元，相比2017年3月上升0.32%，佔整體保險資金運用餘額的比例為12.7%，投資股票和基金佔整體保險資金運用餘額的比例有所下降。

截止到6月23日，餘額寶情緒指數5日均值為1049，相比6月16日下降1.45%。

海外投資者

6月19日-6月23日，滬股通5個交易日中有1個交易日凈流出，合計凈流入26.63億元。深股通5個交易日都為凈流入，合計凈流入50.81億元。

截止到2017年5月26日，QFII和RQFII外管局審批額度分別為927.24億美元和5431.04億人民幣，QFII較4月增加19.6億美元，RQFII較4月增加11億人民幣。

將陸股通持股標的進行板塊和行業的分析：

6月23日，陸股通中主板、中小板、創業板占標的自由流通市值比例分別為2.30%、1.43%和0.59%，佔整體A板塊自由流通市值的比例分別為1.98%、1.08%和0.39%。

6月19日-6月23日，陸股通主板、中小板、創業板凈買入占標的成交金額的比例分別為0.52%、0.82%和0.43%，陸股通餘額增長分別為5.31%、10.77%和6.08%。

6月23日，陸股通占標的自由流通市值排名前五的行業分別是食品飲料、家用電器、休閑服務、汽車、交通運輸；陸股通佔整體A股自由流通市值排名前五的行業分別是食品飲料、家用電器、交通運輸、汽車、休閑服務。

6月19日-6月23日，陸股通買入占標的成交金額的比例排名前五的行業分別是家用電器、計算機、食品飲料、綜合、醫藥生物；陸股通餘額增幅排名前五的行業分別為計算機、家用電器、電氣設備、電子、輕工製造。