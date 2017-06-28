民眾機警通報，警方迅速攔截，成功攔阻山老鼠將牛樟木運送下山。（圖／竹東分局提供 , 2017.06.28）

新竹縣竹東分局五峰分駐所昨(27)日中午接獲民眾報案，表示看到有人在搬運木塊，可能是山老鼠在竊取林木；副所長劉約翰及警員翁嘉宏立即出動，迅速在竹122縣道上攔查該輛自小貨車，並在車上找到總重約85公斤的牛樟木塊，訊後依違反森林法及竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

副所長劉約翰表示，接獲通報後便與所內員警加強巡視，在必經要道上發現可疑小貨車，一靠近便聞到濃濃的樟木味，並在該車後車廂發現價值約15300元的2大塊牛樟木塊及鏈鋸；強調多虧民眾警覺心高，察覺有異狀立刻通報，促成了警民合作立功，聯手破獲山老鼠盜採珍貴林木案。

警民攜手合作，成功杜絕山老鼠盜採。（圖／竹東分局提供, 2017.06.28）

被逮捕的46歲劉姓雙胞胎兄弟自稱是路過大鹿林道9K處，發現木塊卡在河床的大石間，因平常對園藝有興趣，才想把木頭帶回去做造景，並不知道這已經構成竊取國有林木。

但警方其實早在半個多月前，便發現有山老鼠將國有林地的珍貴木塊鋸成數塊後推至河床，利用日前連日大雨河水暴漲，將木塊帶往下游；竹東分局偵查隊已在該河床處埋伏守候多日，本以為犯嫌會利用夜間時段取出木塊以避人耳目，想不到劉姓雙胞胎竟在光天化日下便大剌剌至河床取木塊，幸好有民眾熱心報案，警方才得以及時攔截。

竹東分局分局長謝博賢表示，五峰山區地廣人稀，警力有限而民力無窮，竹東分局強化部落警政，結合部落居民守望相助，一同守護山林，杜絕犯罪。