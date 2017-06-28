「一起出來玩」創辦人李伯彥暢談創業力、新活力。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.06.28）

新竹縣工策會與經濟部中小企業處之「行政院青創基地」合作全國最大《創業力．新活力》10場論壇交流會，今(28)進行到第三場緊扣夏天假期旺季登場，邀請到國內知名APP「一起出來玩」創辦人李伯彥特地蒞臨新竹縣，與中小企業主、熱血青年們一起玩出創業力、新活力！

「一起出來玩」創辦人李伯彥，曾任HTC亞太區行銷總監、多普達國際產品行銷及市場開發總監，在產品開發、國際市場拓展及網路行銷等領域擁有豐富的實戰經驗，不僅擔任金融業及科技業企業顧問，更是創業課程與創業輔導團的人氣講師。

自行創業成立的「一起出來玩」活動平台，是李伯彥從品牌推手轉而投入創業的代表作，希望透過行動裝置APP打造一個實踐「分享經濟」的免費平台，能幫助弱勢、年輕人透過網路創業、開拓市場，讓大家一起創業、建立自己的品牌。

李伯彥希望透過行動裝置APP打造免費平台，幫助網路創業者建立品牌。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.06.28）

今天新竹縣中小企業主攜手年輕朋友們，手拿代表忠義與硬頸精神的義民小豬，以世代傳承的熱型和勇氣，繼續力拚經濟向前行，全程支持《創業力．新活力》的計畫目的：為年輕人找機會！為企業人找商機！

在互聯網滿天飛的時代，傳統產業聯合新創思維希望隨著時代變化而翻轉更多商機，將在今年這個全國最大10場論壇交流會中徹底分享、積極交流、專業諮詢、創造商機，以新活力、行動力共創新竹縣經濟發展的新榮景。