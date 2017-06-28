2004年時台北市內湖區行善路附近一處國宅，驚傳呂姓韓僑猛砍妻子70刀致死的命案。（圖／翻攝自Google map）

2004年7月20日，台北市內湖區行善路一處國宅驚傳呂姓韓僑猛砍妻子70刀致死的命案，呂嫌殺妻後也逕自跳樓，送醫後仍傷重不治。

據了解，時值37歲的呂男和35歲的妻子結婚4年並育有1女，兩人均台大畢業，呂男是留德碩士，曾在台灣科技公司上班，而妻子則在生化公司擔任經理，夫妻感情深厚，豈料丈夫竟會在深夜突砍殺妻子。

命案發生當天，內湖一處國宅的3樓，驚傳呂妻的呼救聲，她喊了一陣子後，突然就沒有聲響傳出，隨後傳來呂男聲音：「殺人了！殺人了」仔細聆聽還有陣陣小女孩的哭泣聲。

鄰居驚嚇之餘，立即報警處理，呂男當時反鎖住家的門，警方準備破門進入時，呂男卻突然跳樓自殺，警方見狀立即將他送醫，隨後進入呂家，並發現呂妻已死亡，而他們的2歲女兒則在媽媽身旁嚎啕大哭。

根據警方調查，原來呂男長期罹患躁鬱症，還曾出現被害妄想，會經常直問妻子為何要害他？他在案發前失業，和妻子大吵一架後，竟拿菜刀猛砍妻子，才會發生此家庭悲劇。

檢方驗屍後，發現呂妻共遭砍70刀，致命傷集中於頸部；至於跳樓的呂男，僅管被警方立即送醫，但仍因傷勢過重不治。

兇宅資訊

地址：台北市內湖區行善路附近

房型：集合式大樓

附近房價：1坪40萬至70萬元