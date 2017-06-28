（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.06.28）

南澳鄉金岳瀑布今（28）天發生一起溺水事件，兩名蘇花改谷風隧道工人與友人相偕到金岳瀑布戲水，不幸發生溺水意外，兩名工人經搶救後仍宣告不治。

今天下午13時20分，南澳消防分隊接獲民眾報案指稱，金岳瀑布有民眾溺水，南澳消防分隊隨即出動救災人車前往救援，到達現場發現1名男子溺水(經查為陳○○、68年次、住三星鄉)，已被民眾救起並在現場實施CPR，而在救護人員實施救護當下，溺水現場金岳瀑布深潭內再發現另一名溺水男子(經查為陳○○、73年次、住蘇澳鎮)，救護人員同時對2名男子實施急救，因現場位於溪谷間，行走不易，在民眾與南澳派出所員警及消防人員合力下，才將2名溺水男子抬上救護車，分別後送蘇澳榮民及羅東博愛醫院急救，2人經急救後都宣告不治。

蘇花改工程處表示，2名溺水男子是該處谷風隧道工程鋼筋分包商工人，因為今天中午工區臨時跳電，宿舍也停電，2名工人決定返家休息，途中因天氣炎熱，臨時起意前往金岳瀑布戲水，卻不幸發生意外。