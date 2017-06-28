新竹縣失智共同照護服務中心，在湖口仁慈醫院揭牌。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.06.28）

剛過20歲生日的湖口天主教仁慈醫院，自101年起成立竹縣唯一的失智症中心；中央長照十年2.0專案計畫，將服務對象擴及50歲以上失智者，仁慈醫院與全國68單位激烈競爭，獲衛生福利部評審青睞，成為「新竹縣失智共同照護中心」主責醫院，並於今(28)日上午揭牌。

副縣長楊文科、衛生局殷東成局長、社會處田昭容處長、天主教新竹教區李克勉主教、湖口鄉長林志華、縣議員張春鳳、甄克堅及多位村長、代表都與會；醫院志工神采飛揚的表演太鼓，還演出失智話劇，宣導初期症狀。

楊文科表示，新竹縣推估有2500位失智症，是家屬、社會的沈重負擔，仁慈醫院成立了竹縣第一家失智共同照護服務中心，將有助於失智者在不同階段的診治、醫療 、諮詢、轉介、追蹤，是縣民之福。

新竹縣第一家失智共同照護中心，將有助於失智者在不同階段的診治、醫療 。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.06.28）

仁慈醫院張達人院長說，台灣已邁入高齡化社會，65歲以上長輩中有高達8%出現失智症狀，相當13個老人中可能就有一位是失智患者；他說，仁慈醫院立5年多的失智症中心以醫療、長照雙軌並進，辦理的瑞智學堂兼顧了維持患者體力、腦力、社會力的任務，並關注病患家屬。今天起主責新竹縣全縣的「失智症共同照護中心」，擴大服務鄉親，將更努力將失智照顧的服務整合，擴大辦理長照2.0-A B C、家庭醫師整合照護計畫，落實分級醫療和雙向轉診制度可充分發揮醫療資源，推廣至全縣轄區內，讓新竹縣成為一個健康城市。

衛生局表示，人口老化及失智症議題是全球性熱烈討論的重要課題，我國政府為趕上世界潮流、不落人後，在施政方面，推出長照十年2.0專案計畫，並擴展失智社區照顧服務資源，讓每個失智者及家庭都能就近找得到資源並使用服務，以獲得適切及妥善照護，提升失智者照護服務之可近性及減輕照顧者、家庭照顧的負擔。以社區為基礎的「失智共同照護中心」，將陪伴失智照顧者在照顧失智患者不同階段的照顧需求。