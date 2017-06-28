作伙來閱讀 台北市立圖書館成立線上全民讀書會NOWnews今日新聞 (2017-06-28 23:00)
台北市立圖書館首創的全國最大讀書會－全民讀書會，將於明 (29) 日成立，邀請百萬讀者一起來閱讀和交流心得。
北市圖表示，拜電子書所賜，可以讓眾多讀者在同一時間閱讀相同的書籍，而北市圖也規畫每兩個月在雲端聚會一次並規畫不同的主題書目，每次活動為期兩周，期望藉由全民作伙的動力讓民眾養成閱讀習慣。只要持有台北市立圖書館借閱證，都能在 6 月 29 日至 7 月 12 日期間，透過手機、平板或電腦至北市圖「數位影音平台」網站免費下載三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌醫師所著的《3C 成癮怎麼辦》電子書，並且可以到北市圖所架設的「台北市立圖書館－全民讀書會」臉書粉絲專頁進行互動討論。
北市圖也將在 7 月 2 日下午 2 時 30 分在總館 10 樓國際會議廳辦理讀書會，由本期讀書會書籍的出版主編及專業讀書會帶領人一起與全民共享閱讀，當日活動也會透過臉書進行現場直播。
詳細活動內容可至北市圖官網：www.tpml.edu.tw 查詢或電洽 02-27552823 轉 2801。
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