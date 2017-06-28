（中央社記者田裕斌台北28日電）摩根投信董事長石恬華今天驚傳離職，晚間石恬華在個人臉書發表聲明，直指被迫離開摩根投信董座一職，起因是不認同集團過當懲處。



石恬華聲明如下：



1.本人沒有違反任何摩根投信(台灣)內規。



2.本人被迫離開摩根投信公司董事長與台灣區負責人一職，起因是不認同集團目前對並肩作戰的同事所做的過當懲處之事件負起行政責任。



3.本人目前仍是摩根投信與JPMorgan員工。



4.體制並未創造我們，是我們創造了體制。在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。1060628