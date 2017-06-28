（中央社記者朱則瑋台北28日電）台北市長消防局今天傍晚6時30分左右獲報，捷運松江南京站內有名男子疑似因手機爆炸，雙手受傷送醫，幸無大礙，警方調閱監視器發現，根本男子破壞手機後自殘，才會受傷。



警消接獲通報，男子在捷運列車行經松江南京站時，手機突然冒煙爆炸，碎玻璃割傷雙臂，鮮血流出，被緊急送醫治療，警方原以為是手機發生故障等問題，不過調閱監視器才知道，結果竟然是男子自己破壞手機攻擊自己而受傷。



男子家屬到案後向警方供稱，男子有精神方面疾病，可能因為情緒不穩，發生自殘行為，跟手機本身應該沒有關係。1060628