2017WMIC觀察：深度把脈共享經濟 他們的野心絕對超出你的想像

來源：中國企業報導

中國企業報導6月24日消息，23日-24日，「2017世界移動互聯網大會暨新媒體門戶大會」在北京國際會議中心召開。大會由中國電子商務協會、中國青年企業家協會、團中央中國青年出版總社和浙商總會互聯網委員會聯合主辦，盤石股份、美國中經合集團聯合、中國電子商務信用認證平台聯合承辦，北京青年報、盤古智庫聯合協辦，大會主題是「創新驅動-前所未有的全球新經濟」。

本屆大會為期2天，十屆、十一屆全國政協副主席黃孟復，國家文化部原副部長潘震宙，中國國際貿易促進委員會原副會長、二十國集團工商界活動（B20）協調人於平，中央網信辦信息化發展局局長徐愈、工業和信息化部產業政策司正司級巡視員辛仁周、國家發展和改革委員會宏觀經濟管理主編（司長）宋承敏，中國青年出版總社黨委書記、社長皮鈞，中國青年企業家協會黨委書記、秘書長許華平等各級政府領導出席了大會。

今天，與會嘉賓圍繞「數據智能，遇見未來」、「萬物互聯，智慧生活」兩大核心板塊展開討論。大會吸引了來自移動互聯網創始人、CEO、媒體門戶行業領袖、專家、知名APP和公眾號運營官、風險投資人和參會嘉賓等近萬人參與，嘉賓通過演講、高峰論壇、案例分享等方式進行了積極而深入的探討。

移動互聯網紅利：共享經濟

共享出行、共享住宿、共享餐飲、共享辦公、共享知識技能、共享物流．．．．．．放眼四周，共享經濟這一熱詞正在越來越親密貼近人們的生活。長期從事共享經濟領域的小藍單車副總裁胡宇沸認為，在當下的移動互聯網時代，共享經濟絕對是大勢所趨。

共享經濟就是把閑置的東西、技能貢獻出來，讓別人使用，從而你獲取一定收益。例如，共享單車的基本模式就是人們把自有的單車共享出來，把用戶從A地送到B地，從而實現收益的模式。

共享經濟的市場有多大？同樣作為共享單車的參與者，摩拜單車副總裁楊眾傑向大家展示了摩拜單車的另外一面。他表示，目前，摩拜單車在全世界範圍內投放超過100個城市；在全世界投放超過500萬輛摩拜共享單車；服務的人群數量已經超過1億。

楊眾傑說，摩拜作為第一家全世界範圍內的智能單車的倡導者已經取得了不凡的成就，包括掃碼開鎖、自主研發的共享平台、大數據平台。可以說，如今的摩拜單車已經不僅僅是一個簡單的單車租賃、出行公司，而是通過APP將每個人跟智能共享單車進行有機的聯繫，也就是說，摩拜正在做基於每一天每個人都會用到的一個全新的互聯網平台、網路，為城市管理方面提出一個全新的思路，智慧城市、低炭城市以及健康城市。

無疑，大數據是共享經濟時代的新能源，各大行業都需要加強行業之間的合作與資源整合。創新理念，加強數據分析，面向市場需求做更多的社會服務。那麼作為傳統製造業的能源和互聯網產業又能碰撞出怎樣的火花呢？

來自國能中電能源集團有限責任公司董事長白雲峰，他提出了一個非常讓人關注的東西領域--再生能源。他表示，互聯網技術應用對於環保產業有比較大的提升，互聯網大數據指導環保產業的運行和管理，提升了整個行業整體的環保裝置的運行和水平。

同時，白雲峰也認為，互聯網金融和移動互聯網金融環保產業會產生非常大的影響和推動，他呼籲從事互聯網金融的企業家，下一步可以把產業方向調整一部分在環保節能和能源產業是有價值的。

大會上，唱吧CEO陳華、BOSS直聘CEO趙鵬、脈脈創始人兼CEO林凡、途家平台運營公司CTO塗強、團車網副總裁孫鵬、喜馬拉雅副總裁李海波、好租聯合創始人匡劍鋒、中青旅遨遊網COO廖偉勇等等也從各自領域出發，表達了對共享經濟的看法。他們認為，好的商業模式，必定是以把本錢的商業模式。

「萬物互聯」激發新需求和新活力

「互聯網+」和信息經濟在全球發展的如火如荼，極大的解決了人們信息共享、交互需求，顛覆了很多傳統行業的商業模式。但當互聯網發展到一定階段，它也終將會被更具個性化和互動化的物聯網所取代。

目前，全球範圍普遍看好物聯網產業發展，各大諮詢機構普遍預測全球物聯網產業規模將有爆發性增長。數據顯示，2020年全球聯網設備數量將達260億，物聯網市場規模超過1.9萬億美元，2025年物聯網對全球經濟影響將達11.1萬億美元。

面對物聯網帶來的下一場「工業革命」，在本次大會上，百度外賣CTO耿艷坤以「百度外賣智能化變革」為題，發表了演講。

「一日三餐，外賣扮演發揮了很重要的角色。」耿艷坤表示，外賣雖然是餐飲行業的一部分，但是因為特殊配送環節，即時物流的終端陪送才是百度外賣的核心競爭力百度外賣就建立了這樣的智能系統，能夠保證終端實時配送。

其實，互聯網帶給人們生活的不僅於此。最近幾年女性在整個互聯網當中的佔比其實在不斷攀升，2016年女性互聯網佔比已經達到47.6%，作為專注於「她經濟」的美柚也利用互聯網大數據創造出了女性經濟的價值。

毫無疑問，大數據和移動互聯網在工業、母嬰、商業、教育、公共安全等領域取得廣泛應用，正催生新的業態和商業模式，引發產業結構的深刻變革。

零點有數董事長、、飛馬旅聯合創始人袁岳，中華萬年曆CEO孫建，寶寶樹大健康負責人楊崗松、WPS副總裁邵高揚也從各自領域出發，闡述了移動互聯網時代，智能大數據引領消費升級的變革作用。

此外，今天的大會評選出了移動互聯網最具行業領導力、移動互聯網先鋒品牌獎、移動互聯網行業最具人氣獎、移動互聯網行業最具投資價值獎、移動互聯網行業新銳獎、移動互聯網行業最具創新獎、移動互聯網行業百強、移動互聯網最具行業領導力、中國新媒體先鋒品牌獎、中國新媒體最具人氣獎、中國新媒體行業百強、中國新媒體政務新媒體、地方新媒體領頭單位等重要獎項。

24日，「2017世界移動互聯網大會」將從大數據和雲計算方面，探討新經濟下新媒體的創新與變革。屆時，賽伯樂投資集團總裁王陽、搜狐副總裁樊功臣，中央人民廣播電台央廣網副總編輯、高級編輯伍剛，有書創始人羅勤勇、花椒直播副總裁於丹等傳媒行業領軍人物將出席，並發表專題演講。