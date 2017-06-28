新浪財經 許旻 發自大連

「現在海外歡迎中國投資者的趨勢非常明顯。」據招商局集團副總經理王宏在接受新浪財經採訪時表示。

他認為主要有三大因素：一是中國對世界經濟的看法比較樂觀，資本也比較充足，而歐美相對悲觀，因此後者在投資收購上的出價和條件不會太好；

二是很多海外產業都是金融資本在投資，他們的「戰線」比產業資本短，「大部分金融資本不會超過5年，所以對他們企業管理者來說，每5到6年就會遇到更新換代。」王宏表示，大部分基金的模式是2年投資期，5年退出期。而他們產業資本一般選擇長期持有，時間在20-30年左右；

三是原來歐美不接受中國投資，現在經過5到6年的磨合，他們發現中國人投資對他們最有利。王宏說，西方人收購企業，就會把原來企業的管理班子整個換掉，但是中國收購西方企業的話，還需要依賴原來的管理班子。

至於管理班子，王宏補充，從全球來講，一定會本地化。「頭幾年，可以派一些管理團隊過去，但是後面一定要逐步本地化，因為派管理團隊的成本非常高，就需要在當地培養自己的能力。」

不僅是歐美地區，一帶一路沿線國家也很歡迎中國投資。他表示，在基礎設施上，大部分不發達國家都很差，通過一帶一路戰略，他們可以從「沒有到有」，這不光是基礎設施本身的收益，還會對其他有帶動作用，比如港口，能對物流、周邊商業都有帶動。另外，投資一帶一路國家的基礎設施，還能提高當地就業率，增進他們的稅收。

至於考慮大量資金流入是否會造成當地金融不穩定的問題，王宏告訴新浪財經，他們採取「隔離」的方式，比如投資幣種、合作夥伴、保險、資源國等選擇都會進行考慮，「定價是以美元定價，還是以當地貨幣定價，這都有關係。」

據他介紹，每個案例的處理都完全不一樣，「你覺得中國現在地很貴，外面的地根本就不要錢，你不能覺得拿了地就賺了很多，因為還有其他不同的生產要素。我們原來以為不發達國家的基建很便宜，結果後來發現很貴，連水泥、鋼材都要進口。所以它的要素價格不一樣，決定了你的模式就會很不一樣。」

另外，王宏對新浪財經表示，近期國家提出一個重要問題，就是怎麼樣使中資在港企業對香港發展起到更重要的作用。他認為，香港是相對比較自由的經濟體，而其正在經歷一個產業格局的調整，必然有一些產業會發展起來，有一些產業會衰敗下去。

「儘管香港可以做高端服務業，金融中心，但是這些東西都要跟實體經濟掛在一起，沒有實體支撐，很難獨善其身。」因此，王宏認為，最重要的就是，香港政府怎麼抓住新產業的發展機會。