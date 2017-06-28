新浪科技訊 日期:6月28日晚間消息，三星電子周三宣布，將投資3.8億美元在美國南卡羅來納州(South Carolina)建造一座家電製造工廠。

三星今日在一份聲明中稱，該新工廠將位於南卡羅來納州紐貝里縣(Newberry County)，到2020年可為當地創造954個就業機會。

美國總統特朗普(Trump)上任后，極力想吸引大企業來美建廠，以創造更多就業機會。因此，今年2月就有消息人士稱，三星準備在美國建造一座家用電器製造工廠。

針對建廠事宜，特朗普今年2月也曾在Twitter上稱：「感謝三星，歡迎你們到美國來。」

三星電子美國總裁兼CEO蒂姆·巴克斯特(Tim Baxter)今日稱：「通過這筆投資，三星履行了之前的承諾：拓展美國運營，加深與美國消費者、工程師和創新者的聯繫。」

得益於特朗普所承諾的一系列優惠條件，三星競爭對手LG電子今年3月曾宣布，將投資2.5億美元在美國田納西州建立一座工廠。

此外，富士康、富士康子公司夏普和台積電等均考慮在美國建廠。上周，富士康董事長郭台銘曾表示，富士康將於8月初公佈在美國的投資計劃。郭台銘還稱，未來5年富士康在美國投資額預計將超過100億美元。(李明)