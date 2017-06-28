（中央社巴黎28日綜合外電報導）卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）說，在全球各地鎖住受感染電腦系統的大規模網路攻擊，包含1種新的惡意軟體。



美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡巴斯基實驗室今天表示，某些報導說，這是「Petya」勒索軟體的變種，但初步發現並非如此，而是一種前所未見的新勒索軟體。



卡巴斯基實驗室將這種勒索軟體命名為ExPetr，還說「儘管它與Petya有些雷同，卻有著截然不同的功能」。



法新社報導，勒索病毒再度肆虐，全球網路系統相繼遭受攻擊，歐洲最大貨櫃碼頭之一今天被迫以手動操控維持運作。



荷蘭鹿特丹（Rotterdam）APM碼頭發言人包伊德（Tom Boyd）說：「我們開放並維持運作。我們有兩座碼頭，因此以手動操作取代正常的電腦化程序。」



包伊德說：「我們今天要處理4500個貨櫃。這種方式的勞動密集程度較高，但我們設法維持運作。由於IT系統失靈，我們透過電子郵件等方式與顧客溝通。」



鹿特丹貨櫃港是歐洲最大，也是全球前10大港口，一年處理超過4億6100萬公噸的船貨，全球最大貨櫃船也會在此裝卸貨物。



包伊德證實，昨天遭遇網路攻擊，中斷公司的網路和電話連線。（譯者：中央社劉文瑜）1060628