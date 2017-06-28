中國經濟網北京6月28日訊 今日,由中國銀行業協會主辦的「《2016年度中國銀行業社會責任報告》發佈暨社會責任工作表彰會」在京舉行。中國殘疾人聯合會副主席呂世明，中國銀行業協會會長單位代表、中國銀行副行長張青松,中國銀監會宣傳工作部主任梅志翔，中國消費者協會副秘書長栗元廣出席會議並講話。中國銀行業協會黨委書記、專職副會長潘光偉出席會議並致報告發佈辭。中國農業銀行首席風險官兼首席合規官李志成，中國人民銀行金融消費權益保護局副巡視員朱紅，中國銀監會政策研究局副局長徐潔勤，中國銀監會消保局副局長張永軍等領導出席會議併為獲獎單位頒獎。

中國銀行業協會黨委書記、專職副會長潘光偉發佈了《2016年度中國銀行業社會責任報告》。他認為,《報告》已成為銀行業社會責任管理品牌，成為引領全行業強化責任擔當意識、提升履行社會責任能力的重要抓手，成為全行業展示履行社會責任成果的重要窗口，成為社會各界了解銀行業履行社會責任情況的重要渠道。他發佈的《報告》主要包括八個部分：一是服務供給側結構性改革，與實體經濟協同共進。二是推動精準扶貧，助力建設小康社會。三是促進「一帶一路」互聯互通，推進更深層次更高水平的對外開放格局。四是推進普惠金融，加大對國民經濟薄弱領域支持力度。五是引領綠色金融，促進經濟與環境和諧發展。六是持續優化客戶服務，滿足日益增長的金融需求。七是熱心社會公益，讓社會共享金融發展成果。八是強化責任管理，促進銀行業可持續發展。他強調，為貫徹落實黨和國家的相關政策要求，響應社會公眾對銀行業的新期待，銀行業要在三方面用心、走心、上心，齊心協力擔當好社會責任。一是回歸服務實體經濟的「初心」，二是贏得社會公眾廣泛信賴的「信心」，三是追求錘鍊責任管理的「匠心」。他希望大家更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增強「四個意識」，團結一致、攜手並進、砥礪前行，努力打造一批具有競爭力和生命力的中國銀行業百年老店，共同開創銀行業社會責任管理工作新局面，為經濟社會平穩健康發展貢獻新動能，以優異的成績迎接黨的十九大勝利召開。

中國銀監會宣傳工作部梅志翔主任在講話中指出，我國社會責任歷經十多年的理念探索與實踐推動，逐步形成了政府引導、行業推動、企業實踐、社會參與、國際合作「五位一體」的新格局。銀行業積極貫徹落實國家要求，在監管部門、行業協會、銀行業金融機構等多方推動與努力下，勇於擔當社會責任，促進了經濟社會的健康可持續發展。同時他認為，銀行業履行社會責任還存在一些問題。他強調，銀行業金融機構要突出主業，防止脫實向虛，增強服務實體經濟能力；要下沉重心，大力發展普惠金融，穩步擴大基礎金融覆蓋面；要深化責任理念，持續提升履責能力；要強化行業自律，積極推廣銀行業責任理念與責任文化。

中國銀行業協會會長單位、中國銀行副行長張青松在講話中指出,中國銀行業協會在引領全行業責任管理方面開展了一系列卓有成效的工作：在責任理念宣貫方面，深化責任理念，引導銀行業金融機構形成各具特色的責任文化；在責任制度建設方面，不斷完善並形成了立體化、網路化的責任治理體系，推動責任管理工作常態化和規範化；在最佳實踐推廣方面，連續九年發佈社會責任報告，連續七年組織開展社會責任工作評估活動，成為行業和社會所廣泛認可的責任品牌。他強調，面對新形勢，銀行業金融機構要重點支持國家戰略，滿足國家重點領域金融服務需求；要推進「負責任」的金融發展，促進經濟社會健康可持續發展；要注重塑造責任品牌，實現自身強勁可持續發展。

中國殘疾人聯合會副主席呂世明在講話中表示，連續五屆參加了中銀協舉辦的社會責任報告發佈會與表彰會，見證了銀行業對8500萬殘疾人、2.6億殘疾人家庭成員以及2.13億老年人的關愛與關懷，感謝中國銀監會對銀行機構加強殘疾人客戶金融服務工作所提出統一的業務流程和管理制度要求。他表示,中銀協作為行業組織，在社會責任引領、無障礙環境建設中發揮的積極作用，成為全國各行業協會組織在無障礙建設方面的領頭羊。他希望，銀行業繼續加強無障礙服務的頂層設計和制度安排，加強無障礙的標準化建設，再創新業績。

中國消費者協會副秘書長栗元廣在講話中指出，繼2014年、2015年連續組織開展銀行業體驗式調查和監督評議活動后，2016年中消協開展了金融消費教育「進社區、進學校、進農村」活動以及面向全國大學生的金融消費線上知識競賽，取得了積極成效。今年，中消協聯合中國殘聯將對包括銀行業在內的10類消費場所，進行線下實地體驗與線上大眾感知調查活動。他表示，銀行業要積極響應全國政協於6月上旬召開「無障礙環境建設」雙周協商座談會的要求，高度關注殘疾人和老年消費群體，讓弱勢消費者平等享受銀行服務的快捷和便利，切實履行好社會責任。

北京大學社會責任研究所首席顧問孫繼榮教授對《報告》進行了現場點評。他認為，《報告》展現了銀行業在過去一年裡堅持可持續發展原則，為服務供給側結構性改革、為提高銀行業金融的供給質量和效率,為促進自身發展、為推動經濟社會可持續發展所做出的顯著貢獻。他表示，當前經濟社會發展面臨諸多挑戰和不確定性，銀行業金融機構擔負著特別重要職責和使命,需要對社會責任理念和實踐有新的認知，不斷提升社會責任管理的職業化、專業化、系統化。

為發揮先進典型的示範作用，大會對獲得2016年度最具社會責任金融機構獎、最佳公益慈善貢獻獎、最佳民生金融獎、最佳綠色金融獎、最佳社會責任實踐案例獎、最佳社會責任管理者獎、最佳社會責任特殊貢獻網點獎以及公益慈善優秀項目獎的機構與個人進行了表彰。

會上，中國工商銀行新疆分行營業部明德路支行行長助理穆合塔拜·沙迪克作為最佳社會責任管理者獎獲獎代表、中國銀行四川會理支行作為最佳社會責任特殊貢獻網點獎獲獎代表進行了現場經驗交流。中國工商銀行、中國銀行等8家會員單位以PPT、視頻短片、現場表演等多種形式對優秀公益慈善項目進行了生動展示。中國農業銀行江西省分行以情景劇《「服務寶典」之幸福社區》展現了銀行基層員工積極投身社區服務的真實感人畫面，塑造了積極踐行社會責任的良好形象。