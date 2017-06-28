新浪美股訊 日期:28日晚，在最新一輪對歐洲企業進行網路攻擊后，黑客們成功勒索到了不到4個比特幣的贖金，按今日比特幣價格計算約合9621美元。

周二有報導稱一款勒索病毒襲擊了東歐的企業與政府，烏克蘭與俄羅斯是重災區。這款惡意軟體已被確認是Petya病毒的修改版本，該軟體同時也影響到了馬士基、默克製藥與WPP等西歐企業。

這款病毒鎖定用戶電腦，將他們拒之門外，以此勒索以比特幣方式支付300美元。

據比特幣數據塊鏈，惡意軟體列出的比特幣錢包中已有42筆確認交易。錢包地址是1Mz7153HMuxXTuR2R1t78mGSdzaAtNbBWX。

這個錢包迄今為止已從受害者勒索到3.751個比特幣。目前Coindesk網站的比特幣牌價為2564.46美元。如果42筆交易每筆都意味著一名受害者繳納了300美元贖金，那麼黑客應該已經收到12600美元。

Mimecast公司安全產品管理主管Steve Malone建議受害者不要支付贖金。

他表示：「這次新的病毒爆發，再次突顯出了勒索軟體前所未見的破壞性威力。僅僅通過加密和阻斷文件路徑，就能損害重要的全國性服務於珍貴的商業數據。」

他表示：「Mimecast公司建議機構組織不要屈服、絕不支付贖金來重新獲得他們的應用與數據。因為支付贖金並不能保證文件得以解鎖，還會進一步助長這些金融攻擊者擴大其勒索行動。」

但Glasswall Solutions公司CEO Greg Sim指出，有些組織一刻也不願他們的系統停擺，比方說公用事業組織、機場、銀行與政府系統。

他表示：「黑客們的目標就是這些承擔不起系統停工的組織。一個機場的系統不能長期停擺，不然就會早晨混亂。如果他們不支付贖金的話，他們的公眾形象就會掉入泥淖。」

今年5月份發生的一起類似勒索攻擊事件感染了近20萬台電腦，但僅收穫5萬美元贖金。執法部門將密切關注涉案比特幣錢包地址，在錢包主人真的想通過比特幣消費或將其轉為他種貨幣時，就可能追蹤到網路勒索的幕後黑手。（張俊）