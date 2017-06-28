楊潔篪會見菲律賓外長卡耶塔諾北京新浪網 (2017-06-28 22:41)
新華社北京6月28日電（記者 王卓倫）國務委員楊潔篪28日在中南海會見菲律賓外長卡耶塔諾。
楊潔篪表示，過去一年來，在兩國元首的關心和引領下，中菲關係全面改善，呈現全方位、多領域、深層次推進的良好態勢。下階段，雙方應進一步加強政治互信和發展戰略對接，全面深化各領域合作，保持海上良好互動勢頭，推動中菲關係不斷走穩、走好、走強。中方將支持菲方當好今年東盟輪值主席國。
卡耶塔諾表示，菲律賓讚賞中國為維護地區和平穩定發展發揮的積極作用，願以「一帶一路」建設為契機與中方一道推動兩國關係和區域合作取得更大發展。
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