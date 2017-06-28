2017年上半年即將收官，與「漂亮50」相比，「要你命3000」的說法雖有些誇張，但卻真實地反映了今年以來多數股票下跌的格局。

數據顯示，年內下跌個股數量達2278隻，佔到A股上市公司總數的約七成，其中106隻股票跌幅超過40%，新都退、*ST昌魚等18隻股票股價甚至出現腰斬。

上述跌幅巨大的股票多數具有績差、小市值等特徵。具體來說，集中在以下幾類：

誰能比我慘？ST類個股、殼股成暴跌集中營

仔細觀察跌幅居前的個股可以發現，相當數量都是ST類個股，有些甚至是殼股。

數據顯示，在年初至今跌幅超過40%的個股中，ST類個股有25隻，佔比高達四分之一。其中11隻股票自2014年開始，已連續三年凈利潤低於1000萬元，很多還是靠玩兩年虧一年賺的「財技」，避免觸發暫停上市。很大程度上，這些股票已淪為當前市場的殼股。

有分析認為，一方面，在重組新規完善監管的基礎上，監管層重拳出擊忽悠式重組；另一方面，今年來新股發行提速一定程度上也降低了擬上市企業的借殼衝動，這些都使得「殼資源」的價值大打折扣。

事實上，與以往ST類個股或殼股不時活躍相比，今年可謂是這些個股最不活躍的一年，這與監管趨嚴關係甚大。

刨去重組借殼或業績轉好的預期，當前殼股是否還有較高價值？港股市場和美股市場殼股的「待遇」或能提供一定參考。

港股方面，對於已經跌了很多的殼股而言，很多隻有1港元或者不到1港元，乍看起來很便宜，不過這類股票後續再跌90%以上，跌至幾分錢的並不在少數。

美股市場上，如果公司業績長期不佳，淪為空殼，其股價一般會很低迷，如果股價連續多日低於1美元，會被認定為低於持續掛牌標準，這一標準嚴格執行，使得美股市場每年出現大量退市股票，美股殼公司價值很低。

從長遠來看，A股重組和退市制度的執行趨嚴，ST股、殼股想恢復往日的「榮光」恐怕難度很大。

高處不勝寒！次新股爆炒后多數價值回歸

還記得當年霸氣回復「我們在國內的競爭對手目前主要是自己」的中科創達（300496）嗎？ 中科創達2015年12月10日上市，上市時間並不長，公司股價由發行價23.27元一路狂漲，一度稱鼎「A股股王」，2016年6月8日上摸335.80元，半年時間漲幅1343%，輿論一致看好，稀缺程度、行業重要地位、技術壁壘等詞被反覆提及。

然而尷尬的是，自2016年6月17日除權后，這股就再也沒有過像樣的走勢了。今年以來，更是以47%的跌幅排在跌幅榜的第31位。

中科創達並非孤例。據時報君統計，2016年以來上市的新股中，今年跌幅超過40%的有35隻，創業板是重災區，有19隻，中小板6隻，滬市主板10隻。

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一般而言，大多數質地稍好的新股，上市后都受到了非同一般的待遇——狂拉十幾二十個漲停，碰到好的題材或者故事，升幅十倍也不在話下。這既為一些炒作者賺取了豐厚的利潤，也為市場留下了後遺症：高價、高市盈率、高風險。

此後次新股板塊遭遇滑鐵盧，與次新股業績變臉有關，也與監管層打擊遊資炒作次新股、加強高送轉監管有關，此外，IPO擴容提速后，次新股稀缺性不再。多重利空因素疊加，導致眾多次新股出現了連續下跌走勢。

黑天鵝頻發！巨量解禁將多隻個股打趴下

第一創業巨量限售股解禁后暴跌敲響了解禁股衝擊的警鐘，實際上，今年以來跌幅居前的股票中，多隻解禁股解禁規模較大。

數據顯示，除了第一創業外，華鈺礦業今年解禁限售股的數量也超過了解禁前流通股本的4倍，該股在2017年3月16日限售股解禁前後，股價出現暴跌，今年4月股價暴跌23.57%，5月再跌21%。

值得注意的是，這些解禁股中很多上市時間不算久，大致上也屬於次新股範圍，因而有大量的首發原股東限售股份。

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附：

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(來源：證券時報網 文/胡華雄 唐維？)？

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