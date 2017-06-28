雪霸國家公園暑期活動將在武陵、觀霧及雪見等三個遊憩區，辦理系列免費環境教育活動。〈圖／雪霸國家公園管理處提供2017.6.28〉

為能將國家公園的美好體驗，透過多樣化的解說活動傳遞給遊客，雪霸國家公園管理處規劃在暑假期間，以親子學習旅遊屬性為主的時節，在武陵、觀霧及雪見等三個遊憩區，辦理系列免費環境教育活動，歡迎民眾踴躍參加。

雪霸處指出，武陵遊客中心晚間推出「夜尋蟲蹤-夜間觀察活動」，帶領遊客觀察夜間昆蟲各種有趣的生態樣貌；七月至八月每天在武陵七家灣溪觀魚臺解說臺灣櫻花鉤吻鮭的生態史、復育與放流情形，更有機會一睹「國寶魚」在水中悠遊的風采。活動均為現場報名參加，請洽詢武陵遊客中心04-25901350。

位於觀霧遊憩區的觀霧山椒魚生態中心，則以關懷觀霧山椒魚的棲地為主軸，推出「山椒魚帶我遊觀霧」系列活動；內容包含親子故事劇場、步道體驗等活動，帶領大家進入美好的中海拔霧林帶，享受一趟知性與感性兼具的生態之旅，請洽觀霧山椒魚生態中心037-276300查詢及預約報名。

雪見遊客中心訂於七至八月的每週六，推出紙芝居說故事、蕨美雪見-認識雪見蕨類及手作蕨美卡片活動，讓遊客瞭解不同文化的智慧、探索雪見森林自然知識；並透過動手做卡片留下深刻印象，請洽詢雪見遊客中心037-962188。

雪霸國家公園管理處表示，詳細的雪霸國家公園暑期環境教育活動細節，請參閱雪霸國家公園官方網站http://www.spnp.gov.tw/，亦可加入臉書官方粉絲團「登峰造極雪霸之美」https://zh-tw.facebook.com/SHEIPA.NP，以獲得更多雪霸最新訊息。