英商林克穎酒駕撞死送報生遭高等法院判刑4年，但他卻冒用友人護照出境，潛逃至蘇格蘭。我方提起上訴，爭取引渡林克穎回台受刑，英國最高法院今（28）日判我方勝訴，全案將發回蘇格蘭高等法院重新審理。

2010年間英國商人林克穎在台酒駕撞死黃姓送報生，2012年7月間遭高等法院判刑4年，但他卻在同年8月冒用友人護照潛逃至蘇格蘭。2013年，我國與英國針對此個案簽署備忘錄，隔日蘇格蘭檢方即逮捕林克穎，我方也隨即提出引渡請求。

2014年6月，蘇格蘭地方法院判決林克穎須引渡回台服刑，但林克穎不服提起上訴，蘇格蘭高等法院2016年9月宣判，法院以台灣的監獄狀況有疑慮為由，駁回我方引渡請求，同時讓林克穎得以交保，但必須交出護照並每周向愛丁堡警局報到。

全案經上訴由英國最高法院審理，最高法院於英國時間28日宣判，撤銷蘇格蘭高等法院不須引渡的判決，全案將交回蘇格蘭最高法院重新審理。