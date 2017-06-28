走過 18 個年頭的「台北兒童藝術節」，今年以「想像超越想像」為策展主題，將在 6 月 30 日至 8 月 6 日之間，於台北市眾多展演空間、社區與戶外，帶來一連串跨越議題、類型與文化的演出。

由台北市政府主辦、台北市政府文化局及台北市文化基金會承辦的「台北兒童藝術節」今年共邀集來自 11 國、27 個團隊製作一百多場展演活動，表演類型涵蓋：音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、偶劇、音樂劇、新馬戲、多媒體、跨媒體等。除了表演之外，也在剝皮寮歷史街區策畫出「大驚．小怪」互動裝置藝術展覽，並安排有「作怪工坊」及「漫步迷藏」的活動，能夠讓民眾親身參與、動手破壞或組合，把自己的想法化為獨一無二的發明。

台北市文化局長鍾永豐表示：「日常物件的發明，都來自於人類對生活細微的觀察，以及運用想像力創造的結果；人類更進而將想像力與創造力發展在藝術活動上，以抒發內心感受，也推開了美感的大門。我們相信，藝術能夠整合身心發展，增進情感表達能力，更能夠使人超越自我，勇於挑戰。今年的台北兒童藝術節以想像超越想像為規畫主題，我們誠摯邀請大小朋友以藝術文化為翼，飛越想像的世界，豐富生活的色彩。」

詳細活動資訊可至官網查詢：http://www.taipeicaf.org/index.aspx 。