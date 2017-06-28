埔里分局執行青春專案 保護青少年安全大成報 (2017-06-28 20:10)
內政部警政署鑒於各級學校即將進入畢業季，且自6月中旬起陸續放暑假，青少年可能因好奇或無聊而於深夜集結危險駕車；為遏止危險駕車歪風蔓延，並結合內政部「暑假保護青少年－青春專案」執行，埔里分局自106年6月26日起將展開不分假日及時段，執行「擴大防制危險駕車」專案勤務，加強取締蛇行、超速、競駛、拆除消音器產生噪音等違規（法）行為，以維護交通安全。
埔里分局表示，危險駕車行為可能觸犯「中華民國刑法」第185條公共危險罪、「道路交通管理處罰條例」第43條、「少年事件處理法」及「兒童及少年福利與權益保障法」等規定；轄區派出所如發現深夜遊蕩不歸之危險駕車青少年，除即予登記通知父母或家長領回管教外，並通報就讀學校。埔里分局呼籲民眾切勿進行危險駕車行為，也呼籲汽（機）車業者拒絕幫客戶改裝車輛，請家長確實勸導約束家中成員勿外出從事危險駕車行為，以維護自身與他人安全。
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