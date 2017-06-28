【大成報記者何秀菁／南投報導】暑期將屆，埔里分局分析事故治安熱點規劃優勢警力實施封閉式掃蕩勤務執行路(臨)檢淨化轄區治安以防範青少年滋事及防制青少年危險駕車。內政部警政署鑒於各級學校即將進入畢業季，且自6月中旬起陸續放暑假，青少年可能因好奇或無聊而於深夜集結危險駕車；為遏止危險駕車歪風蔓延，並結合內政部「暑假保護青少年－青春專案」執行，埔里分局自106年6月26日起將展開不分假日及時段，執行「擴大防制危險駕車」專案勤務，加強取締蛇行、超速、競駛、拆除消音器產生噪音等違規（法）行為，以維護交通安全。埔里分局表示，危險駕車行為可能觸犯「中華民國刑法」第185條公共危險罪、「道路交通管理處罰條例」第43條、「少年事件處理法」及「兒童及少年福利與權益保障法」等規定；轄區派出所如發現深夜遊蕩不歸之危險駕車青少年，除即予登記通知父母或家長領回管教外，並通報就讀學校。埔里分局呼籲民眾切勿進行危險駕車行為，也呼籲汽（機）車業者拒絕幫客戶改裝車輛，請家長確實勸導約束家中成員勿外出從事危險駕車行為，以維護自身與他人安全。