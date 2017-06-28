【大成報／雲林縣報導】為強化小朋友暑期犯罪預防之警覺性，並落實預防犯罪知識向下紮根，減少受害機會，雲林縣警察局特別規劃於106年6月27日，邀請雲林縣斗六國小四年級師生來警察局參訪，並教導小朋友建立法治觀念，避免長大誤觸法網。雲警預防犯罪宣導團除了為小朋友解說警察工作的酸甜苦辣，解說學生常見的被害、被騙案例及自我保護方法，還特別針對暑假期間學生反毒正確觀念，「一試毒成千古恨，再回首已骷髏身」毒品危害身心健康之可怕，大家萬不可輕易嘗試，雲林縣刑警大隊提醒大家可以運用「反毒五招－1.直接拒絕；2.遠離現場；3.轉移話題；4.自我解嘲；5.友誼勸服」來拒絕毒品誘惑。保安警察隊也展示「各式警用槍械」如手槍、M16步槍、烏茲衝鋒槍、防彈背心、盾牌等應勤裝備，小朋友們想要像真的波麗士一樣穿戴好裝備作出勤裝束，卻是一戴上防彈頭盔、穿上防彈背心就直呼：「好重！我要被壓扁了啦！」交通警察隊除了為小朋友解說各項交通安全常識，提醒小朋友佩戴安全帽從小做起外，也提醒無論大人小孩一定要遵守交通規則才能保障路上安全，另外還有重型機車讓每位小朋友體驗。雲林縣警察局辦理本次「認識波麗士大人系列」預防犯罪宣導活動，小朋友除了解警察工作的辛勞外，更學習到人身安全、交通安全、反毒等相關預防犯罪知識及因應之道，建立保護自身財產及人身安全的警覺，讓來參訪的小朋友帶著精美的宣導品及正確的預防犯罪觀念回家。(雲林縣政府提供／記者張立明翻攝)