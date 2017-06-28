最近，銀行理財收益率超5%已成常態，甚至超7%的產品再現「江湖」。

這種理財產品收益的節節攀升，不但吸引了個人投資者，也令上市公司嗅到了「錢味」。據21數據新聞實驗室統計，6月份以來，已有298家A股上市公司耗資629億元購買理財產品。

事實上，不止是6月份，今年上市公司購入理財的情況一直很旺盛，迄今認購金額累計高達4370億元，相比去年同期增長29%。平均來看，上市公司每天大概花費25億元在買理財這事上。

瘋狂的理財潮：5年規模增長113倍

統計2012年上市公司開始涉足理財產品以來的數據，21數據新聞實驗室更是發現，隨著越來越多的上市公司參與購買理財產品，無論是購買的理財產品數量還是認購金額，最近幾年都成幾何級數增長。

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數據顯示，截至6月27日，今年以來滬深兩市已有737家上市公司涉足理財產品，接近A股上市公司總家數的1/4，而2012年購買理財產品的上市公司僅僅25家。

按申萬一級行業分類，輕工製造、食品飲料、家用電器、機械設備4個行業內的上市公司參與理財熱情最高漲，行業內參與理財的公司佔比均超過30%。

從理財產品購買數量來看，短短5年從兩位數跳到了四位數，按目前的發展速度，不排除今年全年突破5位數。

認購金額方面，2012年不足百億，而截至6月27日，2017年上半年上市公司一共花了4370億元投入理財，規模已是2012年的61.55倍。按全年來看，對比2012年，2016年認購金額更是已增長113倍。

上百家公司豪擲數十億「搶貨」

就上半年數據來看，不乏豪擲數十億元資金購買理財產品的「土豪」公司。據統計，認購資金超過10億的上市公司一共有114家，其中出手力度最大的新湖中寶認購金額高達126.4億元，緊隨其後的五礦資本、中國動力，今年買理財的花費也已超過100億元。

單筆理財金額最大的公司為中國動力。公告顯示，中國動力繼1月20日後，4月21日再與中信銀行總行營業部簽署了結構性存款協議，繼續使用暫時閑置募集資金50億元進行現金管理，期限為3個月，產品年化收益率3.20%。按此計算，中國動力在半年時間內可獲得7934萬元的理財收益。

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從認購數量上看，在733家購買理財產品的上市公司中，最近幾年的理財產品「常客」恆生電子，以75個理財產品的數量位居2017年上半年認購榜榜首，認購金額達11億元。值得注意的是，3月曾以370.27元登頂「股王」的吉比特，單5月就認購了19個理財產品。

不過，這些公司購買的銀行理財產品中，並非收益率都高，也有一些最低收益率在1.8%或2%的產品。從類型來看，以銀行理財產品為主（包括結構性存款），其次為基金、信託計劃、證券、保險等理財產品。理財期限上，以2-3個月居多。？

15家上市公司依靠理財避免虧損

那麼，理財的錢從哪來？為何上市公司對購買理財產品如此「鍾情」？

答案從公告中可窺見一斑。在購買理財的公告中，大部分公司都提到是「使用閑置自由資金購買」，並強調「不會影響公司資金正常周轉需要」。比如吉比特在公告里明確表示，這樣有利於提高募集資金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益。

通俗地說，就是這部分錢閑著也是閑著，倒不如進行保本理財，獲取額外的投資收益。

甚至有上市公司藉由投資理財獲得的收益彌補了主業營收上的虧損。據21數據新聞實驗室統計，2016年共有ST明科、中葡股份、西安旅遊等15家公司依靠理財產品收益實現凈利潤為正。

以ST明科為例，數據顯示，公司2016年實現營業收入2824萬元，凈利潤 1502萬元，而其理財收益高達2036萬元，佔總營收的比例為72.09%。

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來源丨21世紀經濟報導

作者丨21數據新聞實驗室研究員 張楠