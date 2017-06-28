國策環保創業板IPO遭否：高管薪酬和研發費用下降引關注

中國網財經

中國網財經6月28日訊 證監會網站今日晚間披露的《創業板發審委2017年第52次會議審核結果公告》顯示，西藏國策環保科技股份有限公司(以下簡稱「國策環保」)IPO未獲通過，保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

資料顯示，國策環保的主營業務為城市環保託管運營(含城市生活垃圾、醫療廢物和城市污水的處理)、環保設施建設施工、環境影響評價服務。國策環保此前披露的招股書顯示，公司擬於深交所創業板公開發行不超過900萬股，計劃募集資金7996萬元，擬用於西藏自治區林芝地區八一鎮、山南地區、日喀則地區城市環保服務技術改造、林芝市魯朗國際旅遊小鎮環境綜合管理服務項目技術改造、朗縣縣城生活污水處理及收集系統工程建設、補充林芝市巴宜區生活垃圾衛生填埋場改擴建項目的流動資金。

發審委會議對國策環保提出詢問的主要問題集中於以下兩點。發審委表示，根據申報材料，公司存在以下情形：(1)部分會計憑證的制單、審核以及過賬均為財務總監趙某一人操作；(2)昌都分公司財務人員唐某於2015年2月17日從昌都市財政局領取現金支票后，除支付188,250元給環衛工人外，其餘款項633,856元均私自挪用，而公司直到2015年8月份才發現唐某挪用公款行為；(3)建築施工項目未建立項目預算制度和體系，對於建築施工項目財務核算不規範；(4)昂仁縣縣城垃圾填埋場工程跨期確認收入；(5)未計提安全生產費；(6)公司的部分固定資產權屬不清楚，存在部分政府擁有實際產權的車輛登記在發行人名下的情況。國策環保需說明上述行為是否符合《首次公開發行股票並在創業板上市管理辦法》第17條、第18條的規定。

發審委稱，國策環保報告期扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1,281.89萬元、1,368.37萬元、1,786.63萬元。公司報告期高管薪酬總額逐年下降、董事長薪酬大幅下降。2016年管理費用中研發費用大幅下降。截至2016年12月31日，公司1,153名員工中，僅為70名員工繳納了住房公積金，未繳納住房公積金的員工佔比為93.93%。國策環保需說明高管薪酬和研發費用大幅下降的原因，結合研發費用占營業收入的比例說明是否符合高新技術企業的條件，說明社保公積金的繳納是否符合我國勞動保險法的相關規定。

(責任編輯：劉小菲)