紀錄短片：蘋果前高管回顧iPhone誕生歷程北京新浪網 (2017-06-28 22:16)
來源：華爾街日報
在iPhone即將迎來其10周歲生日之際，蘋果前高管Scott Forstall、Tony Fadell和Greg Christie回顧了他們如何克服重重障礙，將賈伯斯的一個創想變成了蘋果有史以來最暢銷的產品之一。
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