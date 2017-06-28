（中央社台北2017年6月28日電）第106153期今彩539開獎，中獎號碼13、36、34、02、37。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。



貳獎198注中獎，每注可得2萬元；參獎6994注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼713，正彩21注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼5099，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。