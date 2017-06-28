（中央社記者姜遠珍首爾2017年6月28日專電）台北世界大學運動會聖火今天傳遞至台北姐妹市－海外最後一站的南韓大邱市，台韓兩市共同期望台北世大運成功舉辦。



「2017台北世界大學運動會」的聖火傳遞由台灣主辦，聖火於6月20日在世大運第1屆主辦城市義大利杜林舉行母火引燃儀式後，已先後在義大利拿坡里、泰國曼谷完成傳遞，聖火團隊今天接著前往與台北為姊妹市的南韓大邱市進行最後一站的國外傳遞。



南韓大邱為2003年世大運主辦城市，為南韓第4大城，整個傳遞路線展現出大邱城市的發展脈胳，跑過該城市的歷史建築、近代胡同與現今最繁華街道。



聖火傳遞由南韓啟明大學開跑，開跑儀式由啟明大學副總校長金永日（Kim,Yong-il）致歡迎詞，並從台北火炬手陳怡安與台北市副市長陳景峻接下火炬交給大邱火炬手，開始大邱聖火傳遞。



在東城路上當地最古老的大邱百貨前戶外廣場，由台北市副市長陳景峻、大邱市政府副市長金延昶、大邱市議會議長柳桂夏致祝賀詞，彼此都認同此次在大邱進行聖火傳遞，使雙城的友誼更為堅定。



陳景峻更特別感謝姐妹城市大邱市政府此次傾全力支持與協助聖火傳遞工作，成功順利完成世大運聖火在國外傳遞工作。



最後在眾人見證下，大邱副市長金延昶將火炬交給台北市副市長陳景峻與台北火炬手陳詩欣後，完成大邱的聖火傳遞，在場人士齊心祝福2017世大運順利成功舉辦。



世大運聖火國際傳遞於6月20日母火引燃後，以9天的時間完成橫跨歐亞二洲，4個城市30個以上傳遞點，聖火回到台北後，29日於台北市政府正門口舉行聖火抵台駐火儀式，7月起聖火將前進台灣最高峰－玉山以及全台22個縣市的傳遞。