（中央社記者吳家豪台北2017年6月28日電）2017 MWC上海世界移動大會（Mobile World Congress）今天在上海新國際博覽中心盛大登場，遠傳電信（4904）展出NB-IoT（窄帶物聯網）、智慧健康照護解決方案，相當吸睛。



作為全球最具影響力的行動通訊盛會之一，MWC上海除匯聚當前最新的科技與產業趨勢，也是通向亞洲與國際的重要交流平台。



遠傳今年第三度以台灣唯一電信商代表身分參展，於W4展館的台灣館展出橫跨健康照護、定位管理、觀光運輸、綠能環保等多元應用，成功吸引大批人潮至展位參觀，特別是聚焦智慧醫療與長照2.0商機的「Health健康+居」，現場展出的智慧床墊、地墊等居家感應物件，吸引不少來賓親身體驗。



另外，遠傳以NB-IoT創新技術打造「智慧大樓」與「太陽能智慧監控平台」應用，緊扣當前在兩岸與全球都非常關注的智慧能源與綠能環保議題，也引起參訪來賓的交流討論。



今年遠傳電信參展團隊由總經理李彬領軍，帶領企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵等一級主管親赴盛會。



曾詩淵接掌遠傳企業暨國際事業群以來，積極與網路暨技術事業群合作，共同投入5G、NB-IoT等創新應用發展，包含先前與愛立信聯手展示的「智慧停車場」應用、與工研院資通所合作的「智慧電表」解決方案，以及此次在上海 MWC實際展出的「智慧大樓」與「太陽能智慧監控平台」等應用，未來還可將蒐集的數據資訊結合區塊鏈（block chain）應用開發。



此外，遠傳企業暨國際事業群資通訊專業服務處資深業務協理王長青也在下午接受陸媒聯訪，暢談遠傳以平台及解決方案提供者的角色，致力打造在地物聯網生態圈，帶動產業從台灣出發連結國際。