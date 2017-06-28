大福彩頭獎 槓龜中央社 (2017-06-28 22:07)
（中央社台北28日電）第106051期大福彩今晚開獎，中獎號碼為25、01、12、23、30、31、28特別號為09。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有1注中獎，得獎金新台幣25萬元；參獎有61注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060628
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