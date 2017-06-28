長庚爆離職潮 衛福部要求保障就醫權益公視 (2017-06-28 00:00)
針對林口長庚醫院衛福部剛剛也舉行記者會，表示已密切關注，要求院方一定要確保民眾急診就醫權益。
==衛福部醫事司長 石崇良==
醫學中心要求的急救責任
醫院一定要維持
重度級的服務的標準
這裡面包含了一些
相關需要的人力跟作業
24小時全天候的作業
一定要 務必要維持
另外也必須要維持
目前所有在各院區上
不會因為這一波的人力異動
而影響到其他院區的急診運作
確保我們所有的
民眾的就醫權益跟安全
衛福部表示，林口長庚是北部重要的重度級急救責任醫院，如果此次出走潮，造成林口長庚急診專科醫師不足23名，衛福部將要求院方提出說明和改善計畫
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
長庚離職潮因他起 陳日昌：盼速落幕【中央社】
台大看病難上青天 北市聯醫接手破千例【好醫師新聞網】
塔塔加夫妻樹夫樹倒了 留妻樹孤影！【大成報】
搶救兒少藥癮 主動向毒防中心尋求協助【健康醫療網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》