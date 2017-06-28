















針對林口長庚醫院衛福部剛剛也舉行記者會，表示已密切關注，要求院方一定要確保民眾急診就醫權益。==衛福部醫事司長 石崇良==醫學中心要求的急救責任醫院一定要維持重度級的服務的標準這裡面包含了一些相關需要的人力跟作業24小時全天候的作業一定要 務必要維持另外也必須要維持目前所有在各院區上不會因為這一波的人力異動而影響到其他院區的急診運作確保我們所有的民眾的就醫權益跟安全衛福部表示，林口長庚是北部重要的重度級急救責任醫院，如果此次出走潮，造成林口長庚急診專科醫師不足23名，衛福部將要求院方提出說明和改善計畫