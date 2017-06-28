















國內急診量能全國第一的林口長庚醫院，傳出有22位急診醫師，疑似不滿院方憤而離職，長庚醫院剛剛召開記者會強調，目前急診人力是足夠的，對於想離職的醫師、正全力慰留中。消防及醫護人員在急診室忙進忙出、搶救病患，不過現在卻傳出有急診醫師要集體請辭!林口長庚醫院近來有22位急診醫師，疑似因為不滿醫院高層為了節省人力，打算縮減急診專科醫師人力，改由內外科醫師支援，引發醫師不滿、憤而離職，未來民眾到醫院掛急診，可能會面臨找不到第一線醫師看診的情況。==民眾 陳小姐==如果是車禍或是重大的需要馬上立即去急診室的話那沒有醫生的話那我們也只能等醫生來啊==民眾 簡小姐==自己本身大人不會有什麼狀況所以萬一小朋友沒有醫生可以看說真的 要怎麼辦對此長庚醫院證實，確實有部分醫師提出離職意願，由於醫院急診服務量大，每天平均約160人在急診室觀察或等待住院，院方基於保護員工立場，想降低急診醫師壓力及醫療糾紛發生，沒想到造成部分同仁誤解，對於提出離職的員工，醫院主管正積極慰留中。==林口長庚醫院副院長 溫明賢==急診醫學在帳面上的虧損是天經地義的事為了要搶救所有需要急救的病患對於將來本院也會一直來支持我們急診科的發展長庚醫院強調，依照重度級急救責任醫院的急診醫師配置，應有41人，長庚急診醫師有58人，人力是足夠的，而為了確保民眾急診醫療品質，院方會持續溝通，消除醫師疑慮。記者 賴淑敏 蔣龍祥 SNG小組 新北市報導