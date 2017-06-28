疑不滿緊縮人力 長庚急診醫師爆離職潮公視 (2017-06-28 00:00)
國內急診量能全國第一的林口長庚醫院，傳出有22位急診醫師，疑似不滿院方憤而離職，長庚醫院剛剛召開記者會強調，目前急診人力是足夠的，對於想離職的醫師、正全力慰留中。
消防及醫護人員在急診室忙進忙出、搶救病患，不過現在卻傳出有急診醫師要集體請辭!林口長庚醫院近來有22位急診醫師，疑似因為不滿醫院高層為了節省人力，打算縮減急診專科醫師人力，改由內外科醫師支援，引發醫師不滿、憤而離職，未來民眾到醫院掛急診，可能會面臨找不到第一線醫師看診的情況。
==民眾 陳小姐==
如果是車禍
或是重大的
需要馬上立即去急診室的話
那沒有醫生的話
那我們也只能等醫生來啊
==民眾 簡小姐==
自己本身大人不會有什麼狀況
所以萬一小朋友沒有醫生可以看
說真的 要怎麼辦
對此長庚醫院證實，確實有部分醫師提出離職意願，由於醫院急診服務量大，每天平均約160人在急診室觀察或等待住院，院方基於保護員工立場，想降低急診醫師壓力及醫療糾紛發生，沒想到造成部分同仁誤解，對於提出離職的員工，醫院主管正積極慰留中。
==林口長庚醫院副院長 溫明賢==
急診醫學在帳面上的虧損
是天經地義的事
為了要搶救所有需要急救的病患
對於將來本院
也會一直來支持我們急診科的發展
長庚醫院強調，依照重度級急救責任醫院的急診醫師配置，應有41人，長庚急診醫師有58人，人力是足夠的，而為了確保民眾急診醫療品質，院方會持續溝通，消除醫師疑慮。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 SNG小組 新北市報導
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