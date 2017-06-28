"地震帶上的共同體"特展 探台日震災公視 (2017-06-28 00:00)
國立台灣歷史博物館推出"地震帶上的共同體"特展。除了日本來的地震展品，特展還包含台南大地震中搶救保存的文物,
在療癒的歌聲當中，台灣歷史博物館推出的"地震帶上的共同體"國際特展，正式開幕，這個由國立台灣歷史博物館與日本國立歷史民俗博物館合作，特別展出台灣與日本從19世紀以來的震災史，並且以對照方式，帶領觀眾認識台、日兩地面對地震災難的異同。
==國立台灣歷史博物館長 王長華==
在2016年日本熊本大地震當中
我們看到了博物館
對於當代的文化財的保存
我們盡上了什麼樣的力氣
除了展出地震史的史料，這次還特別展出台灣以及日本的地震當中的歷史文物，另外也收錄了去年台南206大地震的資料，這讓許多來參觀的維冠受災戶百感交集。
==維冠受災戶 李肅椊==
藉由這次館藏的展出
讓我們有一個紀錄
算是一個生命紀錄
把這個記憶變得比較不那麼痛
而文化部長鄭麗君表示，從特展當中更可以看到博物館在震災當中，扮演的角色是什麼，透過紀錄的保存，更可以讓災民找到重生的力量。
==文化部長 鄭麗君==
在裡面我們也看到了
博物館扮演了
一種賑災記憶保存的角色
那麼在賑災救災的過程
保存受災戶的
相關承載個人家庭 記憶的物件
經過整理之後 我們還給這些家屬
希望透過這些記憶
也找到重生的力量
根據台史博資料顯示，從1995年至今，台灣發生了兩次大規模地震災害，日本則有8次，兩地的大地震可說有相當的連動關係。希望將來持續進行史料及其他研究的擴大交流，對防災科技的發展也有幫助。
記者 溫正衡 台南報導
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