台中鐵路高架化之後，封閉週邊人行地下道，舊火車站前沒封閉的一座，卻意外讓街友聚集的所在



走進台中舊火車站前的地下道，這裡就是台中特有的街友大道，紙板床墊各據一方，有的還用傘作出隔間，身旁就全部的身家財產，雖然是下午，不過還是來了不少街友搶位子，就地睡起來，短短30公尺的地下道，大約就有10位街友，到了晚上更是一位難求。



==街友 張先生==

我們這都四處來的

有台中 高雄 台北來的

（台中)可能環境比較好

台北來的街友很多



流落街頭，人人都有個辛酸的故事，有人找不到工作，一住就是三年以上，各路人馬匯集台中，街友們指出，相較其他縣市，台中的愛心捐助多，加上交通方便，遊民想盡辦法來到台中市，寧願搶地下道的好位置，但是就是不願意到臨近的安置中心。



==人安基金會台中站站長 洪誠遠==

流浪久了 其實他們很也習慣

這樣的自由生活 如果說突然間

變成可能 他必須早上幾點起來

晚上幾點就寢

這樣有規範時間的話

其實我覺得 大部分街友

是沒辦法適應的



安置中心裡排排坐，從各方聚集過來的街友，等的就是下午這一餐，中區人安基金會設有床位，但實際收容的只有13人，因為在這裡過的是團體生活，不夠自由，這讓許多街友吃完飯就走人，但是也有人透過團體生活，重新找到目標。



==街友 湯先生==

我沒地方住 來這

遇到人安基金會收留我

現在換我來做義工

我覺得真好 心情都很好



根據台中市社會局統計，目前台中市街友大約500多人，而列冊輔導的有230多人，超過一半以上都是來自外縣市，現在除了以工代賑，年齡普遍是中高齡的街友，也協助他們從事清潔工作，重新融入社會，更希望透過團體教化，讓大眾可以重新接納，解決這個的特殊城市景像。