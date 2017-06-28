日前環團質疑台東把從高雄市燒完的垃圾，變成「再生粒料」運回來，當做興建海岸邊汙水處理廠的地基填料，環保署實地會勘。表示有合乎規範。但環團認為用在環境敏感的海岸很不妥當。



台東市民代表拿出一包垃圾焚化爐底渣再處理的「再生粒料」，指控說，台東縣環保局根本沒有依照規定，以1比1的比例，和泥土攪拌後再來填築台東縣汙水處理廠的地基，有汙染環境的疑慮。



==台東市民代表 陳國民==

他那個板車來是20噸的嘛

全部就下下去



環保署廢棄物管理科科長27號應環團和地方公民團體邀請到現地會勘後表示，目前台東縣處理再生粒料的過程都合乎規範。



==環保署廢管科科長 蘇意筠==

第一個 它出廠要檢測要合格

第二個部分 它要它的用途要合格

第三個 它使用的地點要符合規定

以目前這三項來講

都是符合我們目前

底渣再利用管理方式



不過，環保團體和公民監督聯盟認為，環保署制定焚化爐底渣再利用方式，限制使用的地點沒有納入海岸和溪邊，而環保署讓台東縣的再生粒料運到海邊填築公共工程地基，可能會引起其他縣市跟進。



==台灣環保聯盟台東分會會長 廖秋娥==

一年要進來5萬噸的底渣

工程沒得用啊

沒得用那怎麼辦

就是會造成我現在所講的

大家現在看到了

找一塊空地把它填滿

叫做基地填築



環保署說，再生粒料的使用，一定都要經過毒物檢驗合格才能當成公共工程填料，不過環團擔心，檢驗合格的再生粒料還是有毒，呼籲環保署應該要再嚴格限制使用的地點，不要再造成環境汙染。



記者 章明哲 台東報導