海岸侵蝕 花蓮環保公園掩埋垃圾外露墜海公視 (2017-06-28 00:00)
花蓮市環保公園，原本是花蓮北區垃圾掩埋場，近年來受到海岸侵蝕影響，靠海邊坡受損嚴重，大批被掩埋的垃圾直接墜入海中，造成環境生態威脅。
曾在導演齊柏林"看見台灣"紀錄片裡出現的花蓮市環保公園，受到海岸侵蝕影響，以四年退縮20公尺的速度向後崩落，但問題是這裡可是花蓮早年掩埋垃圾的地方，現在這些陳年垃圾全都直接落入海中。
==花蓮民眾 林先生==
（垃圾)太多了 嚴重太多了
你看這邊生態 珊瑚礁都死了
這邊的海膽都沒有了
花蓮市公所表示，為了阻止海岸侵蝕環保公園下方海堤，事實上這幾年不斷在做補強，但靠近七星潭的懸崖段因地形關係根本無法施工，且在經費和土地管理單位協調上，都需中央幫忙。
==花蓮市長 魏嘉賢==
上面的垃圾 專家學者也有提到說
是不是把它挖走
挖走的經費可能會過於龐大
經過協調，目前環保署願意提撥一千萬元給花蓮市公所做整治，但受限土地管理單位有林務局，又有第九河川局，還有花蓮縣政府，要怎麼施工目前還無法定案。
==花蓮縣環保局長 饒忠==
全部移除 還是部分移除
還是做固體 還是做岸堤
在海邊那裏做岸堤
學者專家認為
這要做一個水文的實際調查
而相關土地管理單位則是表示，在收到市公所相關申請文件後，會研討該如何配合，但民眾則是擔憂眼看颱風就要來，要是再不動工，恐怕垃圾會掉入海裡更多汙染更大。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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